Deenova entra nel mercato belga vincendo la gara d’appalto all’AZ Saint Lucas Hospital

MILANO, Italia, May 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deenova, leader europeo nell’automazione della farmacia, è entusiasta di annunciare la vittoria della gara d'appalto presso l'ospedale AZ Saint Lucas di Brugge, coadiuvata dal suo partner commerciale Robapharma. Questo importante risultato segna l'ingresso di Deenova nel mercato belga e continua la progressiva espansione internazionale del Gruppo: Deenova è ora presente in oltre 100 ospedali in nove Paesi europei.



La collaborazione con l'AZ Saint Lucas Hospital testimonia la dedizione di Deenova nel promuovere il miglioramento della sicurezza nella gestione dei farmaci attraverso tecnologie all’avanguardia. Grazie all'implementazione delle più recenti soluzioni automatizzate modulari AIDE di Deenova, l'AZ Saint Lucas Hospital ottimizzerà l’operatività della propria farmacia, garantendo maggiore accuratezza, sicurezza dei pazienti ed efficienza nella gestione dei farmaci.

“L'ingresso nel mercato belga è per noi un passo fondamentale”, ha dichiarato Marco D'Incà, Solution Design and Product Development Manager di Deenova. “Siamo orgogliosi di introdurre nel Paese le nostre innovative soluzioni assieme a Robapharma e guardiamo alla proficua collaborazione con l'AZ Saint Lucas Hospital come al primo di una serie di promettenti progetti in Belgio”.

Il Belgio è uno dei Paesi più avanzati in materia di sicurezza e tracciabilità dei farmaci. Il nuovo decreto reale che delinea le linee guida per le buone pratiche di farmacia ospedaliera impone che i farmaci per i pazienti ricoverati siano dispensati in confezioni monodose e richiede la tracciabilità per tutti i farmaci e i dispositivi medici impiantabili.

Il Dr. Vermeire, Adjunct Medical Director and Head of Pharmacy dell'AZ Saint Lucas Hospital, ha commentato: “Siamo entusiasti di integrare nel nostro ospedale le avanzate soluzioni di automazione della farmacia di Deenova. Questa partnership non solo semplificherà i nostri processi di dispensazione dei farmaci, ma migliorerà anche in modo significativo la sicurezza e la personalizzazione dell'assistenza ai pazienti. Riteniamo che questa collaborazione rappresenti un importante passo avanti nel nostro impegno per l'eccellenza sanitaria.”

L'AZ Saint Lucas Hospital è un’istituzione sanitaria leader in Belgio, in grado di fornire cure mediche di alta qualità e trattamenti innovativi. La struttura riserva grande attenzione al paziente, ponendolo al centro dell’attività di assistenza ed impiegando le più avanzate tecnologie e pratiche per garantire i migliori risultati di cura.

Negli ultimi 20 anni, Deenova è stata pioniera nell'automazione della farmacia con sistemi di allestimento delle terapie personalizzate in dose unitaria, rivoluzionando la gestione dei farmaci negli ospedali e nelle strutture sanitarie di tutto il mondo. Con sede a Piacenza, Deenova continua a crescere, spinta dal costante impegno a migliorare la sicurezza dei pazienti e l'efficienza dell'assistenza sanitaria.

