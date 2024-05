Las ventas de Lleida.net aumentan un 7% en los primeros 4 meses de 2024, hasta los 6,3 millones de euros

Madrid, 22 de mayo. - Las ventas de la cotizada tecnológica Lleida.net (OTCQX:LLEIF) (BME:LLN) (EPA:ALLLN) registraron un incremento del siete por ciento en los primeros cuatro meses de 2024, respecto al mismo período del año anterior.

En el período, la compañía vendió servicios de notificación, contratación y firma electrónica certificadas junto a soluciones de SMS por valor de 6,3 millones de euros, frente a los 5,88 que registró en los primeros meses de 2023.

El EBITDA acumulado de la compañía ha aumentado un 170%, con 888 mil euros frente a los 329 mil euros que registró hasta abril del año anterior.

Asimismo, el Resultado de explotación acumulado ha pasado a ser positivo, con una diferencia de 564 mil euros, y el Resultado antes de impuestos acumulado también es positivo con una mejora del 129%.

Prácticamente todas las líneas de negocio de la compañía crecieron en ventas.

El SMS Wholesale destaca con un aumento de un 21%, 429.000 euros más que en el mismo período en 2023 y obteniendo una facturación total de 2,43 millones de euros.

La Notificación ha obtenido un crecimiento de un 20%, con un total de ventas de 700.000 euros.

La línea de contratación ha subido un 10% con cifras de 1,10 millones de euros en ventas.

Por lo que respecta al SMS Comercial, se ha mantenido estable con 1,05 millones de euros facturados.

Y otros SAAS es la única categoría de ventas que ha disminuido, un 18% menos que los mismos meses del periodo anterior, un total de 1,02 millones de euros.

Este avance está en línea con el aumento de clientes que registró la compañía en el primer trimestre de 2024, que ya asciende a 1.925 y es una cifra récord que representa un 7.30% más que en el mismo periodo del año anterior.

Desde que ha empezado el año, Lleida.net también ha obtenido un crecimiento en el precio de la acción. En enero de 2024 el precio de la acción se situaba a 0,80 euros y actualmente supera el 1,2 euros.

“Estos resultados reflejan que en Lleida.net vamos recuperando las cifras de nuestros mejores años. Seguimos siendo líderes de mercado en nuestra industria, aumentando las ventas y aportando valor a clientes y accionistas”, explicó Sisco Sapena, CEO y máximo accionista de la empresa.

La tecnológica española puso en marcha en diciembre del año anterior un Plan de Reestructuración integral como respuesta al descenso del 10% en sus ventas durante los primeros tres trimestres del 2023.

El objetivo de estas medidas es garantizar un retorno rápido a la rentabilidad y reducir la deuda financiera neta, con la meta de volver a generar flujo de caja positivo desde principios de 2024.

La compañía, fundada en 1995, salió a bolsa BME Growth por primera vez en 2015, en la bolsa de Madrid.

La empresa española acumula un total de 310 patentes en más de 60 países por sus innovaciones en el campo de la firma, notificación y contratación electrónica certificadas.

Su enfoque de crecimiento pasa por una sólida política de desarrollo en materia de propiedad intelectual e I+D, así como un refuerzo de su política de internacionalización.

Posteriormente, comenzó a cotizar en Euronext Growth París en 2018, y en OTC Markets de Nueva York en 2020. Sus títulos se comercializan igualmente en las bolsas de Frankfurt y Stuttgart.





SAFE HARBOR STATEMENT

This press release contains statements regarding the future of the company and its innovations. Statements regarding the future may be accompanied by words such as "anticipate", "believe", "estimate", "wait", "anticipate", "pretend", "power", "plan", "potential", the use of future time and other terms of similar meaning. No undue reliance should be placed on these claims. These statements involve risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those reflected in such statements, including uncertainty of the company's commercial success, ability to protect our intellectual property rights, and other risks. These statements are based on current beliefs and forecasts and refer only to the date of this press release. The company assumes no obligation to publicly update its forward-looking statements, regardless of whether new information, future events or any other circumstance arise.