Le chiffre d'affaires net de Lleida.augmente de 7 % au cours des 4 premiers mois de 2024, pour atteindre 6,3 millions d'euros

Madrid, 22 mai. - Les revenus de la société technologique cotée Lleida.net (OTCQX:LLEIF) (BME:LLN) (EPA:ALLLN) ont augmenté de 7 % au cours des quatre premiers mois de 2024, par rapport à la même période de l'année dernière.

Au cours de la période, la société a vendu des services certifiés de notification électronique, de recrutement électronique et de signature électronique, ainsi que des solutions SMS d'une valeur de 6,3 millions d'euros, contre 5,88 millions d'euros au cours des premiers mois de 2023.

L'EBITDA cumulé de la société a augmenté de 170 % pour atteindre 888 milliers d'euros, contre 329 milliers d'euros pour l'exercice clos en avril de l'année dernière.

De même, le résultat d'exploitation cumulé est devenu positif, avec une différence de 564 milliers d'euros, et le résultat avant impôts cumulé est également positif, avec une amélioration de 129%.

Pratiquement tous les secteurs d'activité de l'entreprise ont vu leur chiffre d'affaires augmenter.

SMS Wholesale se distingue avec une augmentation de 21 %, 429 000 euros de plus qu'au cours de la même période en 2023 et obtenant un chiffre d'affaires total de 2,43 millions d'euros.

La ligne Notification a progressé de 20%, avec un chiffre d'affaires total de 700 000 euros.

La ligne Recrutement a augmenté de 10% avec un chiffre d'affaires de 1,10 million d'euros.

Les SMS commerciaux sont restés stables avec un chiffre d'affaires de 1,05 million d'euros.

Et les autres SAAS sont la seule catégorie de ventes qui a diminué, de 18% par rapport aux mêmes mois de la période précédente, soit un total de 1,02 million d'euros.

Cette progression est en ligne avec l'augmentation du nombre de clients de l'entreprise au cours du premier trimestre 2024, qui s'élève maintenant à 1 925, un record de 7,30 % de plus que pour la même période de l'année dernière.

Depuis le début de l'année, Lleida.net a également obtenu une croissance du prix de l'action. En janvier 2024, le prix de l'action était de 0,80 euros et aujourd'hui il est supérieur à 1,2 euros.

« Ces résultats montrent que Lleida.net est en train de retrouver les chiffres de ses meilleures années. Nous continuons à être les leaders du marché dans notre secteur, en augmentant les ventes et en apportant de la valeur aux clients et aux actionnaires", a expliqué Sisco Sapena, PDG et actionnaire principal de l'entreprise.

L'entreprise technologique espagnole a lancé un vaste plan de restructuration en décembre de l'année dernière en réponse à une baisse de 10 % des ventes au cours des trois premiers trimestres de 2023.

L'objectif de ces mesures est d'assurer un retour rapide à la rentabilité et de réduire la dette financière nette, dans le but de retrouver un flux de trésorerie positif dès le début de l'année 2024.

L'entreprise, fondée en 1995, a introduit BME Growth pour la première fois en 2015 à la bourse de Madrid.

L'entreprise espagnole a accumulé un total de 310 brevets dans plus de 60 pays pour ses innovations dans le domaine de la signature électronique certifiée, de la notification et des contrats.

Son approche de la croissance repose sur une solide politique de développement en matière de propriété intellectuelle et de R&D, ainsi que sur un renforcement de sa politique d'internationalisation.

Elle a ensuite été cotée sur Euronext Growth Paris en 2018 et sur OTC Markets à New York en 2020. Ses actions sont également négociées sur les bourses de Francfort et de Stuttgart.

