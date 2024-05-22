FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 6 au 10 mai 2024

PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 06/05/2024 au 10/05/2024
Publication du 22/05/2024
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier
(en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|06/05/2024
|FR0000074759
|1 786
|20,99776
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|07/05/2024
|FR0000074759
|243
|21,24362
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|08/05/2024
|FR0000074759
|166
|21,49398
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|09/05/2024
|FR0000074759
|95
|21,5
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|10/05/2024
|FR0000074759
|168
|21,6
|XPAR
Détail transaction par transaction
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|Jour/Heure de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantite achetée
|Code identifiant Marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/05/2024 12:12:56
|FR0000074759
|21,
|EUR
|60
|XPAR
|1110447-3585b127
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/05/2024 13:10:18
|FR0000074759
|21,
|EUR
|1 616
|XPAR
|act20240506-111018-347-00
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/05/2024 16:37:43
|FR0000074759
|21,
|EUR
|1
|XPAR
|1110447-5633b127
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/05/2024 16:37:48
|FR0000074759
|21,
|EUR
|23
|XPAR
|1110447-5889b127
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/05/2024 16:38:05
|FR0000074759
|21,
|EUR
|23
|XPAR
|1110447-6145b127
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
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|06/05/2024 16:39:03
|FR0000074759
|21,
|EUR
|13
|XPAR
|1110447-6401b127
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|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/05/2024 16:39:27
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|20,9
|EUR
|6
|XPAR
|1110447-6913b127
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|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
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|06/05/2024 16:39:52
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|20,9
|EUR
|23
|XPAR
|1110447-7169b127
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|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
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|06/05/2024 16:40:44
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|20,9
|EUR
|11
|XPAR
|1110447-7425b127
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
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|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|06/05/2024 16:52:50
|FR0000074759
|21,
|EUR
|10
|XPAR
|1110447-8705b127
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|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
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|07/05/2024 09:32:45
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|21,1
|EUR
|67
|XPAR
|1110447-1025b128
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
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|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|07/05/2024 09:32:45
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|21,1
|EUR
|33
|XPAR
|1110447-1281b128
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|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
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|07/05/2024 09:34:30
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|21,
|EUR
|20
|XPAR
|1110447-1537b128
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|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
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|07/05/2024 17:28:59
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|21,4
|EUR
|33
|XPAR
|1110447-3329b128
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|07/05/2024 17:28:59
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|21,4
|EUR
|30
|XPAR
|1110447-3585b128
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
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|07/05/2024 17:28:59
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|21,4
|EUR
|24
|XPAR
|1110447-3841b128
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
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|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|07/05/2024 17:28:59
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|21,4
|EUR
|6
|XPAR
|1110447-4097b128
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|07/05/2024 17:28:59
|FR0000074759
|21,4
|EUR
|4
|XPAR
|1110447-4353b128
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|07/05/2024 17:28:59
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|21,4
|EUR
|26
|XPAR
|1110447-4609b128
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|08/05/2024 16:00:19
|FR0000074759
|21,3
|EUR
|5
|XPAR
|1110447-769b129
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|08/05/2024 17:27:49
|FR0000074759
|21,5
|EUR
|129
|XPAR
|1110447-2049b129
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|08/05/2024 17:27:49
|FR0000074759
|21,5
|EUR
|5
|XPAR
|1110447-2305b129
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|08/05/2024 17:27:49
|FR0000074759
|21,5
|EUR
|23
|XPAR
|1110447-2561b129
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|08/05/2024 17:27:49
|FR0000074759
|21,5
|EUR
|4
|XPAR
|1110447-2817b129
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|09/05/2024 09:00:06
|FR0000074759
|21,5
|EUR
|63
|XPAR
|1110447-769b130
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|09/05/2024 10:52:02
|FR0000074759
|21,5
|EUR
|32
|XPAR
|1110447-1025b130
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/05/2024 13:54:22
|FR0000074759
|21,6
|EUR
|68
|XPAR
|1110447-1793b131
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/05/2024 16:34:45
|FR0000074759
|21,6
|EUR
|20
|XPAR
|1110447-2049b131
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/05/2024 16:34:45
|FR0000074759
|21,6
|EUR
|30
|XPAR
|1110447-2305b131
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/05/2024 16:35:09
|FR0000074759
|21,6
|EUR
|20
|XPAR
|1110447-2561b131
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/05/2024 17:20:03
|FR0000074759
|21,6
|EUR
|30
|XPAR
|1110447-2817b131
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
Pièce jointe