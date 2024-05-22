FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 6 au 10 mai 2024

| Source: FLEURY MICHON FLEURY MICHON

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période :         06/05/2024 au 10/05/2024

Publication du 22/05/2024

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2706/05/2024FR0000074759 1 786 20,99776XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2707/05/2024FR0000074759 243 21,24362XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2708/05/2024FR0000074759 166 21,49398XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2709/05/2024FR0000074759 95 21,5XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2710/05/2024FR0000074759 168 21,6XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/05/2024 12:12:56FR0000074759 21,EUR 60XPAR1110447-3585b127FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/05/2024 13:10:18FR0000074759 21,EUR 1 616XPARact20240506-111018-347-00FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/05/2024 16:37:43FR0000074759 21,EUR 1XPAR1110447-5633b127FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/05/2024 16:37:48FR0000074759 21,EUR 23XPAR1110447-5889b127FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/05/2024 16:38:05FR0000074759 21,EUR 23XPAR1110447-6145b127FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/05/2024 16:39:03FR0000074759 21,EUR 13XPAR1110447-6401b127FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/05/2024 16:39:27FR0000074759 20,9EUR 6XPAR1110447-6913b127FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/05/2024 16:39:52FR0000074759 20,9EUR 23XPAR1110447-7169b127FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/05/2024 16:40:44FR0000074759 20,9EUR 11XPAR1110447-7425b127FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3906/05/2024 16:52:50FR0000074759 21,EUR 10XPAR1110447-8705b127FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/05/2024 09:32:45FR0000074759 21,1EUR 67XPAR1110447-1025b128FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/05/2024 09:32:45FR0000074759 21,1EUR 33XPAR1110447-1281b128FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/05/2024 09:34:30FR0000074759 21,EUR 20XPAR1110447-1537b128FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/05/2024 17:28:59FR0000074759 21,4EUR 33XPAR1110447-3329b128FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/05/2024 17:28:59FR0000074759 21,4EUR 30XPAR1110447-3585b128FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/05/2024 17:28:59FR0000074759 21,4EUR 24XPAR1110447-3841b128FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/05/2024 17:28:59FR0000074759 21,4EUR 6XPAR1110447-4097b128FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/05/2024 17:28:59FR0000074759 21,4EUR 4XPAR1110447-4353b128FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3907/05/2024 17:28:59FR0000074759 21,4EUR 26XPAR1110447-4609b128FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/05/2024 16:00:19FR0000074759 21,3EUR 5XPAR1110447-769b129FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/05/2024 17:27:49FR0000074759 21,5EUR 129XPAR1110447-2049b129FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/05/2024 17:27:49FR0000074759 21,5EUR 5XPAR1110447-2305b129FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/05/2024 17:27:49FR0000074759 21,5EUR 23XPAR1110447-2561b129FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/05/2024 17:27:49FR0000074759 21,5EUR 4XPAR1110447-2817b129FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/05/2024 09:00:06FR0000074759 21,5EUR 63XPAR1110447-769b130FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/05/2024 10:52:02FR0000074759 21,5EUR 32XPAR1110447-1025b130FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/05/2024 13:54:22FR0000074759 21,6EUR 68XPAR1110447-1793b131FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/05/2024 16:34:45FR0000074759 21,6EUR 20XPAR1110447-2049b131FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/05/2024 16:34:45FR0000074759 21,6EUR 30XPAR1110447-2305b131FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/05/2024 16:35:09FR0000074759 21,6EUR 20XPAR1110447-2561b131FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/05/2024 17:20:03FR0000074759 21,6EUR 30XPAR1110447-2817b131FLEURY MICHON STOCK OPTIONS

Pièce jointe


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Déclaration hebdo Transactions du 6 au 10 mai 2024