OTC Markets Group Memperkenalkan Produk Dagangan Semalaman Baharu

NEW YORK, May 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), pengendali pasaran kewangan terkawal untuk 12,000 sekuriti A.S. Dan global hari ini memperkenalkan OTC Semalaman, tawaran baharu yang akan menjadikan sekuriti ekuiti OTC tersedia untuk dagangan pada hari Ahad hingga Khamis di antara 8 PM dan 4 AM waktu timur.



Sekuriti aktif merentas peringkat pasaran OTC, termasuk jenama global seperti Roche, Adidas, Air Canada dan Techtronic Industries, akan layak untuk berdagang dalam sesi semalaman oleh pelanggan broker-peniaga dalam dolar A.S. Pasaran OTC menjangkakan bahawa OTC Semalaman akan tersedia dalam suku kedua tahun ini di Sistem Dagangan Alternatif NQB Pautan OTC. Ini membolehkan pedagang untuk menjejak dan mendagangkan beribu-ribu sekuriti ekuiti global semasa jam pasaran Asia, di pasaran terbuka Eropah dan semalaman di A.S.

Dagangan semalaman akan meluaskan dengan ketara kebolehcapaian dan liputan data pasaran yang komprehensif untuk pasaran OTC. Apabila lebih ramai pelanggan menyambung ke platform dan permintaan untuk dagangan semalaman meningkat, OTC Markets Group merancang untuk mengembangkan tawaran kepada sekuriti tambahan dalam rangkaiannya. Syarikat terus aktif mengambil langkah untuk mewujudkan dirinya sebagai pasaran global yang memenuhi keperluan pelabur, peniaga broker dan penerbit di semua peringkat.

"Kami telah melihat peningkatan permintaan daripada pelabur, broker-peniaga dan peserta pasaran lain yang ingin mengakses pusat kewangan terbesar di dunia dalam zon waktu masing-masing," kata Matt Fuchs, Naib Presiden Eksekutif Data Pasaran di OTC Markets Group. "Kami mempunyai kedudukan yang unik untuk membolehkan ini dan mencipta tahap peluang baharu untuk beribu-ribu ekuiti global."

OTC Link LLC, pengendali OTC Link NQB IDQS, memfailkan Borang ATS yang dipinda mengenai sesi semalaman yang baharu. Menggunakan FIX semasa dan sambungan berbilang hantaran ke OTC Link NQB ATS, broker-peniaga boleh mengembangkan tawaran untuk pelanggan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang mendapatkan akses kepada OTC Semalaman, lawati www.otcmarkets.com/market-data/otc-overnight.

Perihal OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) mengendalikan pasaran terkawal untuk perdagangan 12,000 sekuriti A.S. dan antarabangsa. Piawaian pendedahan didorong data kami membentuk asas bagi tiga pasaran awam kami: Pasaran Terbaik OTCQX®, Pasaran Usaha Niaga OTCQB® dan Pasaran Terbuka Pink®. Sistem Dagangan Alternatif OTC Link® (ATS) kami menyediakan infrastruktur pasaran kritikal yang diperlukan oleh broker-pedagang untuk memudahkan dagangan. Model inovatif kami menawarkan syarikat dengan akses yang lebih cekap kepada pasaran kewangan A.S. OTC Link ATS, OTC Link ECN dan OTC Link NQB masing-masing adalah ATS terkawal SEC, dikendalikan oleh OTC Link LLC, sebuah broker-pedagang berdaftar FINRA dan SEC serta ahli SIPC.

Pertanyaan Media:

OTC Markets Group Inc., +1 (212) 896-4428, media@otcmarkets.com