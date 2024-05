OTC Markets Group เปิดตัวผลิตภัณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ช่วงข้ามคืน

NEW YORK, May 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) ผู้ดำเนินการตลาดการเงินที่ได้รับการกำกับดูแลสำหรับหลักทรัพย์สหรัฐฯ และต่างประเทศ 12,000 รายการ ได้เปิดตัว OTC Overnight ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะทำให้หลักทรัพย์หุ้น OTC สามารถซื้อขายได้ตั้งแต่เวลา 20:00 น. วันอาทิตย์ ถึง 4:00 น. วันศุกร์ ตามเวลามาตรฐานตะวันออก



สมาชิกที่เป็นโบรกเกอร์ดีลเลอร์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะมีสิทธิ์ซื้อขายในช่วงข้ามคืนต่อหลักทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวในตลาด OTC ทุกระดับ รวมถึงแบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Roche, Adidas, Air Canada และ Techtronic Industries OTC Markets คาดว่า OTC Overnight จะเปิดให้บริการในไตรมาสที่สองของปีนี้บน OTC Link NQB Alternative Trading System บริการนี้จะช่วยให้นักลงทุนสามารถติดตามและซื้อขายหลักทรัพย์หุ้นทั่วโลกหลายพันรายการระหว่างเวลาทำการตลาดเอเชีย ช่วงเปิดตลาดยุโรป และช่วงข้ามคืนในสหรัฐอเมริกา

การซื้อขายช่วงข้ามคืนจะช่วยขยายการเข้าถึงข้อมูลตลาดที่ครอบคลุมและเพิ่มความสะดวกสำหรับตลาด OTC อย่างมาก OTC Markets Group วางแผนที่จะขยายผลิตภัณฑ์นี้ไปยังหลักทรัพย์เพิ่มเติมภายในเครือข่าย เมื่อมีลูกค้าเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มมากขึ้นและความต้องการซื้อขายช่วงข้ามคืนเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ยังคงดำเนินการอย่างแข็งขันเพื่อยกระดับตัวเองให้เป็นตลาดโลกที่ตอบสนองความต้องการของนักลงทุน โบรกเกอร์ดีลเลอร์ และผู้ออกหลักทรัพย์ในทุกระดับ

“เราเห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุน โบรกเกอร์ดีลเลอร์ และผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น ๆ ที่ต้องการเข้าถึงศูนย์กลางทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเขตเวลาตามที่ตนเองสะดวก” Matt Fuchs รองประธานบริหารฝ่ายข้อมูลตลาด ของ OTC Markets Group กล่าว “เราอยู่ในจุดที่เหมาะสมที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ และสร้างโอกาสในระดับใหม่ ๆ ให้กับหุ้นทั่วโลกหลายพันรายการ”

OTC Link LLC ผู้ดำเนินการ OTC Link NQB IDQS ได้ยื่นแบบฟอร์ม ATS แก้ไขเกี่ยวกับการซื้อขายช่วงข้ามคืนใหม่ โบรกเกอร์ดีลเลอร์สามารถขยายการนำเสนอบริการให้กับลูกค้า โดยใช้การเชื่อมต่อ FIX และ multicast ในปัจจุบันกับ OTC Link NQB ATS หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึง OTC Overnight กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.otcmarkets.com/market-data/otc-overnight

เกี่ยวกับ OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) ดำเนินการตลาดที่มีการควบคุมสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาและหลักทรัพย์ต่างประเทศกว่า 12,000 รายการ มาตรฐานการเปิดเผยที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของเรานั้นเป็นรากฐานของตลาดสาธารณะสามแห่งของเรา: OTCQX® เป็นตลาดที่ดีที่สุด OTCQB® เป็นตลาดร่วมลงทุน และ Pink® เป็นตลาดเสรี ระบบการซื้อขายทางเลือก (ATS) OTC Link® ของเรานั้น ได้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของตลาดที่สำคัญซึ่งนายหน้า-นักธุรกิจใช้พึ่งพาเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขาย รูปแบบนวัตกรรมของเราช่วยให้บริษัทต่าง ๆ เข้าถึงตลาดการเงินของสหรัฐอเมริกาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น OTC Link ATS, OTC Link ECN และ OTC Link NQB ต่างก็เป็น ATS ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ SEC ซึ่งดำเนินการโดย OTC Link LLC ซึ่งเป็นนายหน้าผู้ค้าหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนกับ FINRA และ SEC และเป็นสมาชิกของ SIPC

