OTC Markets Group 推出新的隔夜交易产品

纽约, May 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM)，美国乃至全球 12,000 种证券的受监管金融市场运营商，今天推出了 OTC Overnight 产品。这一新产品将在美国东部时间周日至周四晚上 8 点至凌晨 4 点之间提供场外股票交易。



包括 Roche、Adidas、Air Canada 和 Techtronic Industries 等全球品牌在内的场外交易市场各层级活跃证券将有资格在隔夜时段由经纪自营商用户以美元进行交易。OTC Markets 预计，OTC Overnight 将于今年第二季度在 OTC Link NQB 另类交易系统上推出。这将使投资者能够在亚洲市场交易时间、欧洲市场开市时间和美国市场隔夜时间跟踪和交易数千种全球股权证券。

隔夜交易将极大地扩大场外交易市场的可及性和综合市场数据覆盖范围。随着越来越多的客户接入该平台以及对隔夜交易需求的增长，OTC Markets Group 计划将该产品扩展到其网络内的其他证券。该公司将继续积极采取措施，将自己打造成一个满足投资者、经纪自营商和发行商各个层面需求的全球市场。

OTC Markets Group 市场数据部执行副总裁 Matt Fuchs 表示：“我们看到，投资者、经纪自营商和其他市场参与者们都希望在各自的时区内访问全球最大的金融中心，这种需求在不断增加。”“而我们具有独特的优势，能够使这一切成为可能，为成千上万的全球股票创造突破新高度的机遇。”

OTC Link NQB IDQS 的运营商 OTC Link LLC 就新的隔夜交易时段提交了一份经修订的另类交易系统 (ATS) 表格。利用当前的美国舒适系统 (FIX) 与 OTC Link NQB 另类交易系统 (ATS) 的多播连接，经纪自营商可以为客户提供更多产品。想要了解更多关于 OTC Overnight 的信息，请访问www.otcmarkets.com/market-data/otc-overnight.

关于 OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) 运营着 12,000 种美国和国际证券交易的受监管市场。我们以数据为导向的披露标准构成了三个公开市场的基础：OTCQX® 最佳市场，OTCQB® 风险市场与 Pink® 公开市场。我们的 OTC Link® 另类交易系统 (ATS) 提供了经纪自营商促成交易所需的关键市场基础设施。我们的创新模式为广大企业提供了进入美国金融市场的更有效渠道。OTC Link ATS、OTC Link ECN 和 OTC Link NQB 均为受证券交易委员会监管 (SEC) 的 ATS，由 FINRA 和 SEC 注册经纪自营商、SIPC 成员 OTC Link LLC 运营。

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