OTC Markets Group 推出新的隔夜交易產品

紐約, May 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) 是一家供 12,000 種美國和全球證券進行交易的受規管金融市場的營辦商,並於今日推出 OTC Overnight (隔夜場外交易),通過這個新產品使場外股票證券可在東部時間週日至週四晚上 8 點至凌晨 4 點之間進行交易。



場外交易市場各級別的活躍證券,包括 Roche、Adidas、Air Canada 以及 Techtronic Industries 等全球品牌,將合資格由經紀交易商用戶在隔夜交易時段以美元進行交易。OTC Markets 預計 OTC Overnight 將於今年第二季在 OTC Link NQB 另類交易系統上推出。今後投資者能夠在亞洲市場時段、歐洲市場開盤時段以及美國隔夜時段追蹤和交易數千種全球股票證券。

隔夜交易將顯著擴大場外交易市場的可及性和全面的市場數據覆蓋範圍。隨著越來越多的客戶連接至該平台,以及對隔夜交易需求的有所增加,OTC Markets Group 計劃將產品擴展至其網路內的更多證券。該公司繼續積極將自身打造成一個滿足各級投資者、經紀交易商和發行人需要的全球市場。

OTC Markets Group 的市場數據執行副總裁 Matt Fuchs 表示:「投資者、經紀交易商和其他市場參與者希望在各自的時區於世界上最大的金融中心進行操作,而這方面需求有所增加。」「我們擁有得天獨厚的優勢來實現這目標,並為數千種全球股票創造新的機會。」

OTC Link NQB IDQS 的營運商 OTC Link LLC 就新隔夜交易時段提交了修訂後的另類交易系統 (ATS) 表格。經紀交易商利用目前的 FIX 和與 OTC Link NQB ATS 的多播連接,可以擴大提供予客戶的產品範圍。欲了解獲得 OTC Overnight 的更多資訊,請瀏覽 www.otcmarkets.com/market-data/otc-overnight。

關於 OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) 是一家供 12,000 種美國和國際證券進行交易的受規管市場的營辦商。我們以數據為驅動的披露標準構成了我們三大公開市場的基礎:OTCQX® Best Market、OTCQB® Venture Market 和 Pink® Open Market。我們的 OTC Link® 另類交易系統 (ATS) 提供了重要的市場基礎設施,經紀交易商可以藉此來促進交易。我們的創新模式為企業進入美國金融市場提供了更高效的途徑。OTC Link ATS、OTC Link ECN 和 OTC Link NQB 均是受美國證券交易委員會 (SEC) 監管的 ATS,由 OTC Link LLC 營運,該公司是經美國金融業監管局 (FINRA) 和 SEC 註冊的經紀交易商,亦是 SIPC 的成員。

傳媒查詢:

OTC Markets Group Inc.,+1 (212) 896-4428,media@otcmarkets.com