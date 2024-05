CP - Air France-KLM annonce les résultats finaux de son offre de rachat

Paris, le 22 mai 2024

Air France-KLM annonce les résultats finaux de son offre de rachat sur 2 souches obligataires existantes

Air France-KLM (la « Société ») (Euronext Paris: FR0000031122) notée BBB- par Fitch et BB+ par S&P, annonce aujourd’hui les résultats définitifs de l’offre de rachat en numéraire lancée le 13 mai 2024 et portant sur les deux souches obligataires existantes suivantes :

les obligations d’un montant nominal total de 750 millions d’euros venant à échéance le 16 janvier 2025 et portant intérêt à un taux de 1,875% (dont le montant en circulation s’élève à 750.000.000 €) (ISIN : FR0013477254) (les « Obligations 2025 ») ; et

») ; et les obligations d’un montant nominal total de 500 millions d’euros venant à échéance le 1er juillet 2026 et portant intérêt à un taux de 3,875% (dont le montant en circulation s’élève à 500.000.000 €) (ISIN : FR0014004AF5) (les « Obligations 2026 » et, ensemble avec les Obligations 2025, les « Obligations Existantes ») (l’« Offre de Rachat »).

Des Obligations Existantes pour un montant nominal total de 452,7 millions d’euros, représentant 36,2% des Obligations Existantes en circulation, ont été apportées à l’Offre de Rachat et 452,7 millions d’euros ont été acceptées pour rachat, dont 234,8 millions d’euros d’Obligations 2025 et 217,9 millions d’euros d’Obligations 2026. Par conséquent, le montant nominal total des Obligations Existantes restant en circulation après la réalisation de l’Offre de Rachat sera de 797,3 millions d’euros, dont 515,2 millions d’euros d’Obligations 2025 et 282,1 millions d’euros d’Obligations 2026.

L’Offre de Rachat sera financée en totalité grâce au produit net de l’émission d’obligations nouvelles d’un montant nominal de 650 millions d’euros avec une maturité de 5 ans assortie portant intérêt au taux de 4,625% par an (les « Obligations Nouvelles ») par la Société dans le cadre de son programme Euro Medium Term Note, placée avec succès et annoncée par la Société le 14 mai 2024.

Cette opération s’inscrit dans la poursuite de la gestion dynamique du profil de la dette obligataire de la Société en utilisant ses notations de crédit publiées en décembre 2023.

L’Offre de Rachat, combinée à l'émission des Obligations Nouvelles bénéficiant d'une notation, contribuera à allonger la maturité moyenne de sa dette.

Relations Investisseurs

Michiel Klinkers Marouane Mami

michiel.klinkers@airfranceklm.com marouane.mami@airfranceklm.com

Site internet : www.airfranceklm.com

