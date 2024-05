Q1 Interim Report 2024

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Faaborg, den 22. maj 2024

Selskabsmeddelelse nr. 5/2024



SKAKO fastholder indtjening fra den primære drift og guidance for indtjeningen i 2024

SKAKO oplever stadig stærk fremgang i Recycling med en stigning i ordreindgang på 20% i Q1. Samtidig faldt omsætningen i Fasteners kundesegmentet med 25% som konsekvens af opbremsning i bil samt bygge- og anlægsindustrien i Europa. Alle kundesegmenter oplever en generel negativ påvirkning af påskens placering i marts, men leverede alligevel et EBIT på niveau med sidste år.

”På trods af afmatning i Fasteners kundesegmentet og den negative påvirkning af påskens placering leverede SKAKO et EBIT på DKK 4,6m, hvilket er på niveau med sidste år. Vi er tilfredse med den stærke vækst i ordreindgangen i Recycling og en stærk pipeline i både Recycling og Minerals”. Vi fastholder på den baggrund vores guidance for indtjeningen men nedjusterer forventningen til omsætningen i 2024” udtaler bestyrelsesformand, Jens Wittrup Willumsen.

Væsentlige hoved- og nøgletal for 2024 (1. januar - 31. marts 2024) (DKK mio) 1. kvt. 2024 1. kvt. 2023 Ændring Nettoomsætning 59.068 61.873 -4,5% Bruttogfortjeneste 17.031 17.505 -2,6% Bruttomargin 28,8% 28,3% 0,5pp Resultat af primær drift (EBIT) før special items 4.578 4.591 -0,3% EBIT margin før special items 7,8% 7,4% 0,4pp Special items 0 -1.934 na Resultat af primær drift (EBIT) efter special items 4.578 2.657 72,3% EBIT margin efter special items 7,8% 4,3% 3,5pp Resultat efter skat 2.561 1.196 114,1% Korrigeret pengestrømme fra driften (CFFO) * -3.975 2.381 -266,9% Ordreindgang 63.553 67.357 -5,6% Ordrebeholdning 66.427 78.034 -14,9% Indtjening pr. aktie 0,83 0,39 112,8%

* Korrigeret cash flow fra driftsaktiviteter (CFFO) og frie pengestrømme justeret med DKK 14,1 mio. vedrørende frasalg af Concrete aktiviteter

Highlights for Q1 2024

Påskens placering i marts havde en negativ indflydelse på ordreindgang og omsætning i Q1





Omsætningen faldt med 4,5% til DKK 59,1m som følge af et fald på 9,1% i plant sales mens aftersales steg med 7,0%





Ordreindgangen faldt med 5,6% i forhold til samme periode sidste år. Ordrebeholdningen på DKK 66.4m steg med 7.3% i forhold til primo 2024, men lå 14,9% lavere end samme periode sidste år på grund af afmatning i Fasteners og påskens placering





Bruttomarginen steg med 0,5pp som følge af den højere andel af aftersales og generelt forbedrede marginer mens bruttofortjenesten faldt i Q1 2024 med 2,6% til DKK 17,0m





Resultat af primær drift (EBIT) forblev uændret på DKK 4,6m, idet den lavere omsætning blev opvejet af en højere EBIT margin





Resultat efter skat i Q1 blev DKK 2,6m





Forventninger til 2024

Vi forventer, at markedsvilkårene inden for Fastener kundesegmentet vil forblive svagere end forventet, hvilket resulterer i lavere omsætning i de næste 1-2 kvartaler. Vi forventer imidlertid, at Recycling kundesegmentet i år vil overstige vores midterm ambitioner på 10% årligt vækst. Derudover forventer vi, at Minerals kundesegmentet i år vil følge vores midterm ambitioner på 5% årlig vækst. Baseret på disse antagelser opdaterer vi vores guidance for omsætning, mens vi fastholder vores guidance for resultat af primær drift (EBIT) som følge af en forventet højere bruttomargin og lavere kapacitetsomkostninger:

Omsætning forventes at vokse organisk med 2-5% (tidligere 5-9%)

Resultat af primære drift (EBIT) før special items forventes fortsat at blive 24-28 mio.kr.

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand

Tlf.: 23 47 56 40

