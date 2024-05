Contact Presse Capgemini :

Capgemini et Schneider Electric collaborent pour aider les entreprises à optimiser leur gestion de l'énergie

L’« Energy Command Center » est une plateforme innovante de gestion de l'énergie qui permet aux organisations de contrôler et gérer la performance énergétique sur l'ensemble de leurs opérations

Paris, le 22 mai 2024 - Capgemini, partenaire de la transformation business et technologique de ses clients, et Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, annoncent aujourd'hui une nouvelle collaboration dans le domaine de la gestion optimisée de l’énergie. Conçu pour aider les organisations à accélérer leur parcours vers une gestion des installations et une efficacité énergétique plus intelligentes et plus vertes, l’Energy Command Center s’appuie sur une combinaison unique de solutions numériques de bout en bout et de technologies de pointe, pour à la fois simplifier la gestion de l’énergie et optimiser sa consommation.

Selon une analyse de l’Agence Internationale de l’Energie, l’énergie a représenté plus des trois quarts des émissions mondiales de gaz à effet de serre ces dernières années. L’électricité propre, associée à la numérisation des technologies de gestion de l’énergie, est essentielle pour accélérer la transition énergétique.

Une plateforme intégrée pour surveiller, piloter, prévoir, contrôler et optimiser la consommation énergétique de l’ensemble des actifs

La solution Energy Command Center, développée par Capgemini et mise en œuvre avec Schneider Electric, est une plateforme intégrée et centralisée pour surveiller, piloter contrôler et optimiser tous les actifs des bâtiments consommant de l’énergie, y compris les centres de données ou les salles d'environnement critique1. La plateforme combine des services d’intelligence artificielle (IA) avancée, des logiques et algorithmes d’apprentissage automatique, et les technologies de l’Internet des objets (IoT) pour mesurer et prédire divers paramètres tels que l’intensité énergétique, la santé des actifs critiques, les opérations critiques, la production d’énergie renouvelable, et la performance globale à travers tous les actifs énergétiques.

Les produits connectés, le contrôle périphérique et les applications et outils de conseil de Schneider Electric aident les entreprises à gérer efficacement leur approvisionnement en énergie pour l’ensemble de leurs actifs, tels que les usines, les bâtiments de bureaux ou d’autres infrastructures, tout en réduisant la consommation énergétique de l'ensemble de leurs opérations, et ce grâce à une plateforme intégrée unique. Capgemini apporte son expertise en matière d’intégration et de traitement des données, d’IA et d'apprentissage automatique, ainsi que l’intégration de tous les produits et logiciels dans une plateforme centrale de prise de décision.

L’utilisation de données en temps réel sur la consommation d’énergie et les émissions de carbone, associée à des logiciels et systèmes modulaires et interopérables de gestion des bâtiments, permet à l’Energy Command Center de réduire la consommation énergétique et les coûts associés et aide les organisations à atteindre leurs objectifs tout en accélérant leur transition vers la neutralité carbone.

« Chez Capgemini, nous sommes profondément convaincus que les technologies numériques et la gestion des données recèlent un incroyable potentiel inexploité pour accélérer la transition énergétique. Nous partageons cette vision et cet engagement avec Schneider Electric, déclare Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini. Nous sommes à un moment charnière de la transition énergétique et nous sommes ravis d’unir nos forces et de combiner notre expertise en matière de technologie et de données avec les solutions réputées de Schneider Electric, afin de donner aux entreprises les moyens de gérer et d'accélérer leur trajectoire de décarbonation de l’énergie. »



Peter Herweck, Directeur général de Schneider Electric, déclare : « Il est primordial de s’attaquer aux crises énergétiques et climatiques. L’efficacité énergétique joue un rôle clé pour les atténuer. La décarbonation par l’électrification et la numérisation constituent une nécessité pour un avenir durable. Nous sommes très heureux de collaborer avec Capgemini, car cela nous permet de faire progresser nos initiatives en matière d’efficacité énergétique et de pratiques durables. Ensemble, nous pouvons avoir un impact significatif. »





Une consommation d’énergie réduite de 29% dans les huit principaux campus de Capgemini en Inde

Un prototype de la solution a été testé depuis 2022 dans les opérations de Capgemini en Inde, qui représentent environ un quart de l’empreinte énergétique du groupe Capgemini, et a permis de surveiller et de contrôler en temps réel le mix énergétique provenant de plusieurs sources, et la consommation d’énergie au sein des opérations, dans une plateforme intégrée et centralisée. Avec une réduction de 29 % de la consommation d’énergie en 2023 (par rapport à 2019) dans les huit principaux campus de Capgemini en Inde, la plateforme contribue de manière significative aux objectifs du groupe Capgemini de décarboner ses opérations.





1 Un environnement critique, parfois appelé environnement contrôlé, est une zone qui nécessite des conditions environnementales précises. Par exemple, dans un environnement critique, la température et la qualité de l'air doivent souvent être gérées avec précision. Les laboratoires, les salles d'assemblage électronique, les salles électriques, les centres de données et les salles des machines des bâtiments entrent dans la catégorie des environnements critiques et contrôlés.

