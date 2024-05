Lannion, le 22/05/2024 – 17h45

LUMIBIRD PRESENTE SON NOUVEAU PLAN STRATEGIQUE

Le Groupe LUMIBIRD (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, présente à l’occasion de son Capital Market Day son nouveau plan stratégique. Le Groupe confirme, à horizon 2026, ses objectifs d’un taux de croissance organique annuel moyen (CAGR) supérieur à 8% et une marge d’EBITDA1 en hausse d’au moins 500 points de base par rapport à 2023.

L’objectif de croissance s’appuie sur un positionnement clé sur des marchés porteurs, en particulier dans les domaines Défense/Spatial, Ophtalmologie, Medtech, Environnement, Topographie et Sécurité. Cette dynamique est renforcée par une politique continue d’innovation permettant de proposer des nouveaux produits et d’ouvrir de nouveaux segments sur ses marchés.

L’objectif de rentabilité est soutenu par les forts investissements industriels réalisés ces trois dernières années comme dans les domaines de fabrication de fibres (Tour de fibrage, France) et de diodes laser (France et Italie). Cette stratégie d’intégration et de verticalisation augmente la part des composants produits en interne.

L’augmentation des capacités des unités de production en France, Suède et Slovénie permet également d’envisager la croissance future sans investissements additionnels significatifs

Le Groupe poursuit par ailleurs la structuration de son organisation, avec la capacité d’accompagner la croissance de ses activités tout en maîtrisant l’augmentation de ses charges

Ces performances doivent se réaliser dans un contexte de retour à un niveau d’investissement normatif permettant d’envisager une meilleure génération de free cash-flow.

« Le chemin parcouru depuis la création de Lumibird en 2017 a permis de démontrer notre capacité à délivrer de la croissance sur nos marchés et à offrir à nos clients des produits innovants. Les 3 dernières années de forts investissements doivent nous permettre de poursuivre cette stratégie de croissance et d’innovation tout en améliorant nos performances financières grâce à une verticalisation accrue et une organisation optimisée. » déclare Marc Le Flohic, Président Directeur général de Lumibird.

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires 1er semestre 2024, le 22/07/2024, après bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de plus de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance via deux branches : Photonique et Médical. La branche Photonique conçoit et produit des composants, lasers et systèmes pour les marchés défense et spatial, environnement, topographie et sécurité, industriel et scientifique, medtech. La branche Médical conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et traitement pour l'ophtalmologie.

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 203,6 M€ de chiffre d’affaires en 2023 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

Contacts

LUMIBIRD

Marc Le Flohic

Président Directeur Général

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com LUMIBIRD

Sonia Rutnam

Chief Financial and Transformation Officer

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com Calyptus

Mathieu Calleux

Relations investisseurs

Tel. +33(0) 1 53 65 37 91

lumibird@calyptus.net

Ce communiqué contient des informations prospectives. Ces informations prospectives sont des tendances ou des objectifs, selon le cas, et ne doivent pas être interprétées comme des prévisions concernant les résultats de la société ou tout autre indicateur de performance. Ces déclarations sont par nature soumises à des risques et incertitudes tels que décrits dans le document de référence de la Société déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (sous le numéro D24-0239). Ces déclarations ne reflètent donc pas les performances futures de la Société, qui peuvent être matériellement différentes.

1 L’EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux provisions et amortissements nets des reprises et des charges couvertes par lesdites reprises.

