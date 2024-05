Guerbet : NUCLIDIUM et Guerbet concluent un partenariat stratégique pour soutenir le développement de la radiothéranostique ciblée basée sur des radio-isotopes de cuivre.

COMMUNIQUE DE PRESSE





NUCLIDIUM et Guerbet concluent un partenariat stratégique pour soutenir le développement de la radiothéranostique ciblée basée sur des radio-isotopes de cuivre

L'accord allie l'expertise de pointe de Guerbet en matière de recherche, de production et de commercialisation d'imagerie médicale avec le savoir-faire approfondi de Nuclidium en matière de production de radio-isotopes de cuivre et de développement théranostique

Bâle, Suisse et Villepinte, France, le 22 mai 2024

NUCLIDIUM et Guerbet (GBT) ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique visant à faire progresser les produits radiopharmaceutiques diagnostiques et thérapeutiques à base de cuivre de NUCLIDIUM. Ce partenariat permettra à NUCLIDIUM d'accéder aux connaissances et au réseau étendu de Guerbet en matière d'imagerie diagnostique, de production et d'essais cliniques, facilitant ainsi la progression des candidats théranostiques de NUCLIDIUM vers la commercialisation. Guerbet a réalisé un investissement stratégique non exclusif dans NUCLIDIUM dans le cadre de cet accord. François Nicolas, Directeur Recherche, Développement, Innovation et IA de GUERBET, rejoindra le Conseil d'Administration de NUCLIDIUM en qualité d'observateur. Aucun autre détail de l'accord n'a été divulgué.

« Guerbet est l’un des principaux experts mondiaux dans le domaine de l'imagerie diagnostique, bénéficiant d'une grande expérience dans le développement, la fabrication et la distribution au niveau mondial de solutions d'imagerie médicale. Cette collaboration souligne la valeur de notre portefeuille de produits théranostiques innovants à base de cuivre, qui visent à fournir aux patients atteints de cancer des solutions complètes, allant d'un diagnostic précis à des traitements efficaces. Notre objectif est d'accélérer le développement clinique de nos produits candidats uniques et nous sommes impatients d'acquérir de précieuses connaissances stratégiques auprès de François et de l'équipe Guerbet », a déclaré Leila Jaafar, PhD, Directrice Générale et co-fondatrice de NUCLIDIUM.

François Nicolas, Directeur Recherche, Développement, Innovation et IA de Guerbet a ajouté : « NUCLIDIUM est pionnier dans le développement d'une nouvelle génération de produits radiothéranostiques ciblés qui pourraient permettre d'augmenter considérablement les bénéfices pour les patients. Les produits radiopharmaceutiques ciblés représentent une avancée significative dans le traitement du cancer, mais ils sont confrontés à des restrictions en matière d'approvisionnement et à des difficultés liées à la production. La stratégie de NUCLIDIUM, qui repose sur l'utilisation du cuivre, constitue une approche prometteuse pour aborder ces problématiques, améliorant ainsi l'accès des patients, le diagnostic et le traitement de la maladie. Cela s'inscrit dans la stratégie de croissance de Guerbet visant à élargir ses domaines d'activité. Je me réjouis d'accompagner Leila et son équipe pour démontrer la valeur clinique de cette plateforme ».

NUCLIDIUM développe un portefeuille unique de produits radiopharmaceutiques ciblés à base de cuivre, utilisant les isotopes 61Cu et 67Cu. Sa plateforme innovante permet de passer des applications diagnostiques aux applications thérapeutiques en échangeant simplement les isotopes de la même molécule ciblant la tumeur. L'entreprise appliquera son processus de fabrication éprouvé pour améliorer la disponibilité des produits et faire face aux enjeux majeurs de la médecine radiothérapeutique afin de développer des produits théranostiques précis et efficaces pour plusieurs types de tumeurs solides, notamment les cancers de la prostate, colorectaux, gastriques, du sein et du pancréas, ainsi que les tumeurs neuroendocriniennes. Le partenariat avec Guerbet est un pilier essentiel de la stratégie de NUCLIDIUM visant à établir des collaborations fructueuses pour faire évoluer son portefeuille de produits exclusifs et garantir des chaînes d'approvisionnement fiables pour ses produits radiopharmaceutiques à base de cuivre.

À propos de NUCLIDIUM

NUCLIDIUM transforme l'oncologie de précision grâce à ses produits radiopharmaceutiques de pointe, à base de cuivre, offrant une précision et une accessibilité inégalées pour le traitement et le diagnostic ciblés du cancer. Notre plateforme innovante CuTrace™ fusionne des radiométaux de cuivre avec des molécules cancéreuses ciblées, accélérant ainsi la création de nouvelles solutions diagnostiques et thérapeutiques. Ce portefeuille améliore la sécurité et l’efficacité, offrant des solutions rentables pour les hôpitaux et les patients. Notre modèle unique du diagnostic au traitement simplifie le développement, en répondant aux problèmes de fabrication et de distribution afin d'accroître la flexibilité des professionnels de santé. Notre équipe diversifiée et interdisciplinaire se consacre à révolutionner la radio-oncologie de précision, au profit des patients atteints de cancer.

À propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’être. Nous sommes un leader mondial de l’imagerie médicale, proposant une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et IA pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionniers depuis 95 ans dans le domaine des produits de contraste, avec plus de 2 830 collaborateurs dans le monde, nous ne cessons d’innover et consacrons entre 8 et 10 % de notre chiffre d’affaires à la Recherche & Développement dans cinq centres en France et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé un chiffre d’affaires de 786 millions d’euros en 2023. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

NUCLIDIUM

Leila Jaafar, Fondatrice et Directrice générale

E-mail : info@nuclidium.com

Guerbet

Christine Allard, Directrice des affaires publiques et de la communication

E-mail : christine.allard@guerbet.com

Tél. : +33 6 30 11 57 82

Contact investisseurs/médias NUCLIDIUM

Communications trophiques

Stephanie May, PhD

E-mail : may@trophic.eu

Tél. : +49 171 1855682

