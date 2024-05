Les Hôtels Baverez : Eligibilité des actions au PEA-PME

LES HOTELS BAVEREZ S.A.

2, place des Pyramides 75001 PARIS

Capital € 10.127.050 – Code NAF 5510 Z

R.C.S. PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254

Mnémonique : ALLHB

EURONEXT Growth





Communiqué : Paris, le 22 mai 2024

Les actions Les Hôtels Baverez (FR0007080254) éligibles au PEA-PME

La société Les Hôtels Baverez annonce respecter tous les critères d'éligibilité au PEA-PME (Décret n°2014-283 du 4 mars 2014 et article L221-32-2 du Code Monétaire et Financier).





Critères d’éligibilité au PEA PME







Chiffres Les Hôtels Baverez

et société liée holding familiale Rejesel

Comptes au 31/12/2022 *



Capitalisation Boursière inférieure à 1.000 MEUR

Chiffre d’affaires inférieur à 1.500 MEUR

Total bilan inférieur à 2.000 MEUR

Effectif inférieur à 5.000 salariés







142,3 MEUR

38,8 MEUR

74,9 MEUR

259 personnes





* Article D221-113-5 du Code monétaire et financier, modifié par Décret n°2016-1664 du 5 décembre 2016 - art. 1

I. – Le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan de la société émettrice des titres inscrits au plan, mentionnés au a) du 2 de l'article L. 221-32-2, sont appréciés dans les conditions définies aux articles 1er, 3, 5 et 6 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

II. – Lorsque la société émettrice des titres a pour objet principal de détenir des participations dans d'autres sociétés, le respect des conditions mentionnées au I s'apprécie au niveau de cette société et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

III. – Les données retenues pour déterminer l'éligibilité des titres de la société émettrice au plan sont celles afférentes à l'avant-dernier exercice comptable clos et qui précède la date d'acquisition des titres. Elles sont calculées sur une base annuelle.

Si la société n'a pas encore clos son deuxième exercice, les données retenues sont celles afférentes au seul exercice clos qui précède la date d'acquisition des titres ou, à défaut, au premier exercice clos suivant cette même date. Elles sont calculées sur une base annuelle.

IV. – Le titulaire du plan qui demande l'inscription de titres au plan justifie de leur éligibilité auprès de l'organisme gestionnaire.

Les actions de la société Les Hôtels Baverez peuvent en conséquence être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel.

La société invite ses actionnaires intéressés par l’intégration de leurs actions Les Hôtels Baverez dans un PEA-PME, à se rapprocher de leur conseiller financier.

