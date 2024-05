Communiqué de presse

Paris, le 22 mai 2024

Orange : Assemblée Générale Mixte du 22 mai 2024

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires d'Orange s'est tenue le 22 mai à Paris, présidée par Jacques Aschenbroich, Président du Conseil d’administration, en présence de Christel Heydemann, Directrice Générale, et des membres du Comité Exécutif.

Cette réunion a mis en évidence les perspectives du Groupe un an après l'annonce du plan stratégique « Lead the Future », ainsi que les résultats financiers de 2023.

Toutes les résolutions présentées par le Conseil d'administration ont été votées et approuvées par les actionnaires.

En ce qui concerne le Conseil d'administration, le renouvellement de deux mandats d’administrateurs, d’une durée de quatre ans, a été approuvé : Christel Heydemann en qualité d’Administratrice non indépendante, et Frédéric Sanchez en qualité d’Administrateur indépendant.

A propos d'Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 39,7 milliards d’euros en 2023 et 129 500 salariés au 31 mars 2024, dont 72 500 en France. Le Groupe servait 282 millions de clients au 31 mars 2024, dont 243 millions de clients mobile et 21 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays (y compris les pays non consolidés). Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business. En février 2023, le Groupe a présenté son plan stratégique "Lead the Future", construit sur un nouveau modèle d’entreprise et guidé par la responsabilité et l’efficacité. "Lead the Future" capitalise sur l'excellence des réseaux afin de renforcer le leadership d'Orange dans la qualité de service.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com et l’app Orange News ou pour nous suivre sur X : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

