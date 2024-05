CREDIT AGRICOLE SA : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AGRICOLE S.A.

Montrouge, le 22 mai 2024

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AGRICOLE S.A.

L’Assemblée générale des actionnaires de Crédit Agricole S.A., s’est tenue le mercredi 22 mai 2024, à Orléans, en présence du Président Dominique Lefebvre et du Directeur général, Philippe Brassac.

Plus de 900 personnes étaient présentes physiquement ou à distance à l’évènement.

Avec un quorum de 77,58%, l’Assemblée générale a approuvé l’ensemble des résolutions proposées par le Conseil d’administration. Toutes les résolutions approuvées ont obtenu un score de plus de 85%.

Près de 17 420 actionnaires ont voté préalablement à l’Assemblée générale, dont 77,5% par internet.

Après approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023, l’Assemblée générale ordinaire de Crédit Agricole S.A. a décidé la distribution d’un dividende de 1,05 € par action.

L’Assemblée générale a ratifié la cooptation de Mme Christine Gandon, Présidente de la Caisse régionale du Nord-Est, en qualité d’administratrice, en remplacement de Jean-Paul Kerrien depuis le 3 août 2023.

L’Assemblée générale a également renouvelé les mandats d’administrateurs de la SAS Rue La Boétie, actionnaire majoritaire de Crédit Agricole S.A., représentée par M. Raphaël Appert, son Vice-Président, de M. Olivier Auffray, Président de la Caisse régionale Ille-et-Vilaine, de Mme Nicole Gourmelon, Directrice générale de la Caisse régionale Atlantique-Vendée, de Mme Marianne Laigneau, Présidente du directoire d’Enédis et de M. Louis Tercinier, Président de la Caisse régionale Charente-Maritime.

L’Assemblée générale a, par ailleurs, renouvelé le mandat de M. Christophe Lesur, en qualité d’administrateur représentant des salariés actionnaires.

De plus, l’Assemblée générale a approuvé la nomination de la société Mazars en qualité de Commissaire aux comptes en remplacement de la société Ernst & Young et Autres, ainsi que le renouvellement de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT. L’Assemblée générale a enfin approuvé leur désignation en tant que certificateur des informations en matière de durabilité.

CONTACTS PRESSE CRÉDIT AGRICOLE S.A.

Alexandre Barat + 33 1 57 72 12 19 alexandre.barat@credit-agricole-sa.fr

Olivier Tassain + 33 1 43 23 25 41 olivier.tassain@credit-agricole-sa.fr

CONTACT ACTIONNAIRES INDIVIDUELS

N° vert : 0 800 000 777

relation@actionnaires.credit-agricole.com

CONTACT RELATIONS INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

+ 33(0)1 43 23 04 31

Investor.relations@credit-agricole-sa.fr

Disclaimer : Le présent communiqué est mis à la disposition des actionnaires de Crédit Agricole S.A. en application des paragraphes 1., d) et 2., e) de l'article 4 de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et des dispositions nationales applicables, notamment des articles 212-4 4° et 212-5 5° du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ainsi que de l’article 13 l’instruction AMF n°2005-11 du 13 décembre 2005 telle que modifiée.

Il ne constitue pas un prospectus.

Ce communiqué est disponible en français et en anglais sur le site Internet de Crédit Agricole S.A. :

https://www.credit-agricole.com/finance/finance/communiques-de-presse-financiers

Pièce jointe