DÉKUPLE: Communiqué relatif à la conclusion de trois engagements collectifs de conservation d’actions de la société

Communiqué relatif à la conclusion de trois engagements collectifs de conservation d’actions de la société

(article 787 B du Code Général des Impôts)

Paris, le 22 mai 2024 (20h00) - ADLPartner SA, société mère du Groupe DÉKUPLE, a été informée de la signature, le 22 mai 2024, par certains actionnaires de la société, faisant partie du groupe familial Vigneron, de trois nouveaux engagements collectifs de conservation d’actions de la société souscrits pour l’application de l’article 787 B du Code général des impôts.

Les principales caractéristiques de ces trois engagements collectifs de conservation sont résumées ci-après :

Régime Article 787 B du Code général des impôts Date de signature 22 mai 2024 Durée de l’engagement collectif 2 ans Modalités de reconduction Prorogation automatique de mois en mois à son terme Prorogation automatique de mois en mois à son terme Prorogation automatique de mois en mois à son terme % de capital visé par le pacte à la date de signature 69,67% 71,27% 71,27% % de droits de vote visés par le pacte à la date de signature(1) 80,49% 82,35% 82,35% Noms des signataires ayant la qualité de dirigeants mandataires et/ou membres du conseil Claire Vigneron-Brunel

Isabelle Vigneron-Laurioz

Bertrand Laurioz Claire Vigneron-Brunel

Isabelle Vigneron-Laurioz

Bertrand Laurioz Claire Vigneron-Brunel

Isabelle Vigneron-Laurioz

Bertrand Laurioz Noms des signataires (autres que les dirigeants mandataires et/ou membres du conseil) détenant au moins 5% du capital et/ou des droits de vote Société Sogespa

Philippe Vigneron Société Sogespa

Philippe Vigneron Société Sogespa

Philippe Vigneron

(1) Sur la base d’un capital social composé de 4.164.590 actions représentant 7.176.331 droits vote théorique (au 31 décembre 2023)

À propos de DÉKUPLE

DÉKUPLE est un acteur majeur européen du data marketing cross-canal. Ses expertises associant conseil, créativité, data et technologie lui permettent d’accompagner les marques dans la transformation de leur marketing, au service de la performance business. Le Groupe conçoit et met en œuvre, pour ses partenaires et clients, des dispositifs d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Le Groupe travaille aujourd’hui avec plus de 500 marques de grands groupes ou ETI, en Europe et à l’international.

Créé en 1972, DÉKUPLE a réalisé 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023. Présent en Europe et en Chine, le Groupe emploie plus de 1 000 collaborateurs animés par des valeurs communes : l’esprit de conquête, le respect et l’entraide.

DÉKUPLE est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C. Code ISIN : FR0000062978 – DKUPL - www.dekuple.com

