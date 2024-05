Formation '24 – die erstklassige Tech-Konferenz für führende Unternehmen in der Versicherungsbranche – beginnt in Dallas

BOSTON, May 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, der Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Schaden- und Unfallversicherung und der allgemeinen Versicherung gestaltet, gibt den Startschuss zur Formation '24 bekannt. Die Veranstaltung findet im Omni Dallas Hotel in Dallas, Texas, statt.



Das diesjährige Thema, „Simplifying Together“ (Zusammen vereinfachen), konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern, um die Komplexität der Versicherung zu vereinfachen. Die Formation '24 ist ein unvergleichliches Veranstaltungserlebnis mit bereichernden Inhalten, umfassenden Möglichkeiten zur Vernetzung in der Branche und unvergesslichen Aktivitäten.

„Simplifying Together“ auf der Formation '24

Auf der Formation '24 berichten wichtige Kunden über Best Practices und Erfahrungen aus erster Hand bei der Implementierung von Innovationen von Duck Creek und Partnern. Darüber hinaus geben Führungskräfte von Duck Creek Einblicke in Branchentrends und Technologien für das kommende Jahr.

„Die Formation ist eine besondere Veranstaltung, die es Duck Creek ermöglicht, direkt mit unseren Kunden in Kontakt zu treten und sie auf das kommende Jahr vorzubereiten“, so Mike Jackowski, Chief Executive Officer, Duck Creek Technologies. „Wir sind in der glücklichen Lage, mit vielen innovativen Versicherungsunternehmen zusammenzuarbeiten, die in unserer Branche als führend gelten. Die Welt der Schaden- und Unfallversicherung steht zunehmend vor komplexen Herausforderungen, und gemeinsam entwickeln wir Lösungen, die Prozesse vereinfachen und Versicherern helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.“

Herr Jackowski wird auf der Hauptbühne diese Herausforderungen eingehend erörtern und Lösungen anbieten. Nachdem Herr Jackowski seine Sichtweise zur Lage der Branche dargelegt hat und wie Duck Creek diese Herausforderungen meistert, werden Kunden und andere „Ducks“ einen tiefen Einblick in Themen wie SaaS (Software-as-a-Service) und Active Delivery über die Azure Cloud geben, die dazu beigetragen haben, das Underwriting für Wachstum, Rentabilität und Risikomanagement zu optimieren.

Abdeckung der Komplexität der Insurtech-Branche

Zusätzlich zu den allgemeinen Sessions auf der Hauptbühne wird die Formation '24 40 allgemeine und spezielle Breakout-Sessions anbieten, die jeden Aspekt der Schaden- und Unfallversicherungsbranche abdecken, der den Teilnehmern am Herzen liegt. Die Vorträge befassen sich mit KI und maschinellem Lernen in der Versicherungsbranche, Vertriebsmanagement und Risikomanagement, Cloud-Umgebungen, Automatisierung, erfolgreichen Migrationsstrategien und vielem mehr.

Ein Höhepunkt der Veranstaltung ist die Podiumsdiskussion „The Future of Insurance in Action“ (Die Zukunft der Versicherung in Aktion), bei der einflussreiche Branchenanalysten als Gastredner auftreten. Diese Podiumsdiskussion wird sich darauf konzentrieren, wie Versicherer über KI denken und welche geschäftlichen und technologischen Initiativen sie in Betracht ziehen.

„Die Formation ist eine Möglichkeit für Duck Creek, unser Engagement für unsere Kunden zu zeigen“, so Chris McCloskey, Chief Operation Officer, Duck Creek Technologies. „Wir sind stolz darauf, Kunden bei ihrem Wachstum und der Erzielung von Geschäftswerten zu unterstützen, und auf der Formation '24 bringen wir Kunden und Partner zusammen, um zu diskutieren, wie wir alle mit der richtigen Technologie zusammenarbeiten können, um den Prozess zu vereinfachen und die richtigen Ergebnisse zu erzielen.“

Die Tagesordnung und die Rednerliste sind jetzt auf der Website der Konferenz verfügbar. Für weitere Informationen zur Formation '24 besuchen Sie bitte https://www.duckcreek.com/formation/ .

