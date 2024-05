保険業界のリーダーのためのプレミアテクノロジーカンファレンス、フォーメーション'24 (Formation '24) のキックオフをダラスにて開催

ボストン発, May 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 損害保険および一般保険の未来を定義するインテリジェントソリューションのプロバイダーであるダック・クリーク・テクノロジーズ (Duck Creek Technologies) が、フォーメーション'24のキックオフを開催する。同イベントは、テキサス州ダラスのオムニ・ダラス・ホテル (Omni Dallas Hotel) で開催される。



今年のテーマである「ともにシンプル化へ (Simplifying Together) 」では、顧客やパートナーとともに複雑な保険をシンプルにしていくことを重視する。フォーメーション'24は、充実したコンテンツ、幅広い業界とのつながりを得る機会、そして記憶に残るアクティビティを取り揃えた、他にはないイベントである。

フォーメーション'24で、ともにシンプル化へ

フォーメーション'24では、名高い顧客が登壇し、ダック・クリーク実装のベストプラクティスや実体験、パートナーエコシステムの革新などについて語る。また、ダック・クリークのリーダーたちも参加して、業界のトレンドや来年のテクノロジー展望についてのインサイトを共有する。

ダック・クリーク・テクノロジーズの最高経営責任者 (CEO) であるマイク・ジャコウスキー (Mike Jackowski) は次のように語る。「フォーメーションは、ダック・クリークが直接顧客と関わり、来年に向けた心づもりをしてもらうという点で特別なイベントです」。「業界のリーダーとして活躍している多くの革新的な保険会社と協力しあえていることを、私たちはとても嬉しく思っています。損害保険および一般保険業界は、多くの複雑さや課題に直面するようになってきています。だからこそ、プロセスを簡素化し、保険会社が本業に集中することを可能にするソリューションを手を携えて構築していくのです」。

ジャコウスキーは、メインステージにてこうした課題を深く掘り下げ、解決策を提案する予定だ。ジャコウスキーが業界の現状や、ダック・クリークが課題への対処に着手した経緯について話した後は、顧客やダック・クリーク社員が、エバーグリーンSaaS (サービスとしてのソフトウェア) やアジュールクラウド (Azure Cloud) 経由でのアクティブデリバリーが保険引き受けをどう合理化し、成長、増益、リスク管理を実現してきたかといったトピックについて語る。

インシュアテックの複雑さに対応

フォーメーション'24では、全般的な話題を扱うメインステージセッションに加え、一般的な事柄から非常に焦点を絞った話題までを扱うブレイクアウトセッションを40件開催し、損害保険および一般保険業界からの参加者にとって気になる様々な側面を扱う。このブレイクアウトセッションでは、インシュアテックにおけるAIや機械学習、保険販売管理、リスク管理、クラウド環境、自動化、移行戦略の成功例などを取り上げる予定である。

イベントのハイライトの一つとなるのが、影響力を持つ業界のアナリストをゲスト講演者に迎えたパネルブレイクアウトセッション、「ここにある保険の未来 (The Future of Insurance in Action) 」である。このパネルディスカッションでは、保険会社がAIについてどう考えているか、またどのようなビジネスイニシアチブやテクノロジーイニシアチブを検討しているかを中心に扱う。

ダック・クリーク・テクノロジーズの最高執行責任者であるクリス・マクロスキーは次のように語る。「ダック・クリークにとって、フォーメーションはお客様に投資するという当社の姿勢を示す機会となります」。「お客様の成長やビジネス価値の実現に向けた支援ができることを、当社は誇りに思っています。フォーメーション'24では、お客様やパートナーと一堂に会し、どうすればともに適切なテクノロジーと歩み、プロセスをシンプル化して最適な結果を出すことができるか検討できればと考えています」。

議題と講演者のラインナップは現在、カンファレンスのウェブサイトで閲覧することができる。フォーメーション'24の詳細については https://www.duckcreek.com/formation/ を参照されたい。

ダック・クリーク・テクノロジーズについて

ダック・クリーク・テクノロジーズは、損害保険業界および一般保険業界の未来を定義するインテリジェントソリューションのプロバイダーである。最新の保険システムを構築するためのプラットフォームであり、保険業界がクラウドのパワーを活用し、俊敏でインテリジェントな常勝のオペレーションを実行することを可能にする。ダック・クリークの中核を成すのは信頼性、目的、透明性であり、個人や企業が最も必要とするときに、必要な場所で、必要な方法で保険が提供されるべきだと考えている。市場をリードする同社のソリューションは、スタンドアロンでも フルスイート でも利用可能であり、すべて ダック・クリーク・オンデマンド (Duck Creek OnDemand) で利用できる。詳しくは www.duckcreek.com を参照されたい。最新情報については、 LinkedIn および X (旧Twitter) のソーシャルチャネルでダック・クリークをフォローされたい。