Formation '24 – 보험 업계 리더를 위한 고품격 기술 컨퍼런스 -- 댈러스에서 닻을 올리다

보스턴, May 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 손해보험(P&C) 및 일반 보험의 미래를 주도해 나가는 지능형 솔루션 기업인 덕 크릭 테크놀로지스(Duck Creek Technologies)가 고객 컨퍼런스인 Formation '24 행사를 드디어 개시한다. 이번 컨퍼런스는 텍사스주 댈러스에 위치한 Omni Dallas Hotel (옴니 댈러스 호텔)에서 개최된다.



올 해 행사의 주제는 “Simplifying Together"("함께 힘을 모아 더욱 간결하게")로 고객 및 파트너사들과의 협력을 통해 복잡한 보험 절차의 특성을 보다 단순하고 간결하게 만드는 데 초점을 맞추고 있다. 풍부한 콘텐츠와 광범위하게 연결되는 업계 네트워킹 기회, 추억이 될 여러 활동들로 구성된 Formation '24 행사는 최고의 이벤트 경험을 선사하게 될 것이다.

Formation '24 행사를 통한 “Simplifying Together"(함께 힘을 모아 더욱 간결하게)

Formation '24 컨퍼런스는 Duck Creek과 파트너사의 생태계 혁신을 구현한 모범 사례와 현장에서 직접 경험한 사례들을 주요 고객사들이 공유하는 시간을 갖는다. 아울러 Duck Creek을 이끄는 리더들은 내년의 업계 트렌드와 최신 기술에 대한 인사이트를 제공하는 장을 마련하게 된다.

Duck Creek Technologies의 CEO인 Mike Jackowski는 "Formation 컨퍼런스를 통해 Duck Creek은 고객과 직접 소통하는 한편 앞으로 한 해를 준비할 수 있도록 지원하는 특별한 이벤트이다."라고 강조했다. 그는 이어 "업계에서 리더로 평가받는 혁신적인 보험업체들과 협력할 수 있어 운이 좋다고 생각한다. P&C를 비롯해 일반 보험업계는 까다로운 이슈들과 도전과제에 직면해 있다. 이제 우리가 함께 힘을 모아 보험 프로세스를 보다 간소하게 만들어 보험사 입장에선 가장 중요한 사안에 집중할 수 있도록 지원하는 솔루션을 구축 중이다."라고 덧붙였다.

Jackowski CEO는 이번 행사의 메인 무대를 빌려 이 같은 과제와 관련해 심도 있게 논의하고 해결책을 제시할 예정이다. 그는 Duck Creek이 이 같은 문제를 해결하기 위해 어떤 방식으로 성장해 왔는지, 아울러 업계의 전반적인 현황에 대해 개인적인 의견도 제시할 계획이다. 이어 주요 고객사와 Duck Creek의 직원들이 나와 상시 서비스형 소프트웨어 (SaaS) 및 Azure 클라우드에 기반한 Active Delivery 솔루션을 활용함으로써 성장, 수익성, 리스크 관리 차원의 언더라이팅 간소화에 어떤 도움을 받게 되었는지 등의 주제에 대해 심층적으로 설명할 예정이다.

보험정보기술인 인슈어테크(Insuretech)의 복잡성 논의

Formation '24 행사는 메인 무대에 오르는 일반 세션 외에도 40개로 구성된 종합 및 초집중 분과 세션을 마련했으며 P&C 보험업계의 참석자들이 가장 중요하게 생각하는 주제의 모든 측면을 아우르며 집중 논의하게 된다. 해당 세션에서는 인슈어테크의 AI 및 머신러닝 적용 현황, 유통 관리 및 리스크 관리, 클라우드 환경, 자동화, 성공적인 마이그레이션 전략 등을 다루게 된다.

이번 행사의 하이라이트는 실제 현장사례까지 다루게 되는 'The Future of Insurance in Action'라는 주제의 패널 분과 세션으로 영향력 있는 업계 애널리스트들이 초청 연사로 참여하게 된다. 이 패널 토론에서는 보험사들이 AI 기술에 대해 어떤 생각을 갖고 있는지, 아울러 이들이 고려하는 비즈니스 및 기술 이니셔티브에 대해 집중 논의하는 시간을 갖게 된다.

Duck Creek의 운영 부문 최고책임자인 Chris McCloskey는 "Formation 행사는 고객을 상대로 한 투자에 있어 Duck Creek이 얼마나 노력하고 있는지 보여주는 하나의 방식"이라고 강조했다. 그는 이어 "우리 회사의 지원을 통해 고객이 성장하고 비즈니스 가치를 달성해가는 모습을 통해 자부심을 느낀다. Formation '24 행사를 통해 고객과 파트너사들이 한 데 모여 최적의 결과 도출과 프로세스 간소화를 위해 최적의 기술을 활용해 함께 협력하는 방안을 논의하게 된다"라고 설명했다.

행사 어젠다와 발표자 명단은 웹사이트를 통해 확인이 가능합니다. Formation '24 행사에 대해 보다 자세히 알고 싶다면 안내 페이지(https://www.duckcreek.com/formation/ ) 에서 확인이 가능합니다.

Duck Creek Technologies 소개

Duck Creek Technologies는 재산 및 손해(P&C), 일반 보험 산업의 미래를 주도할 지능형 솔루션을 공급한다. 당사는 최신 보험 시스템 구축의 기반이 되는 플랫폼으로 업계가 클라우드 기술을 활용해 민첩성을 갖고 지능형 방식으로 상시적 사업 운영이 가능하도록 지원한다. 진정성, 목적성, 투명성을 핵심 가치로 삼는 Duck Creek은 개인과 기업이 가장 필요로 하는 시기, 장소, 방법을 통해 보험을 이용할 수 있어야 한다고 믿는다. 시장을 선도하는 당사의 솔루션은 독립형 또는 전체 제품군으로 제공되며, 모두 Duck Creek OnDemand 를 통해 이용할 수 있다. 자세한 정보는 홈페이지( www.duckcreek.com ) , 소셜 미디어 채널( LinkedIn , X )에서 확인할 수 있다.