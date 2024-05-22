保险业界领袖的首要科技大会 – Formation '24 – 于达拉斯揭幕

波士顿, May 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies 宣布 Formation '24 正式开幕，这是一家定义未来财产和意外险 (P&C) 以及一般保险的智能解决方案提供商。该活动在德克萨斯州达拉斯的奥姆尼达拉斯酒店举行。



今年的主题是“携手简化”，旨在与客户和合作伙伴共同努力，简化保险业的复杂性。Formation '24 提供无与伦比的活动体验，包括丰富的内容、拓宽行业人脉的机会和精彩难忘的活动。

Formation '24：携手简化

在 Formation '24 上，除了由 Duck Creek 领导提供对未来一年行业趋势和技术的见解之外，还会有尊贵的客户分享最佳实践和实施 Duck Creek 及其合作伙伴生态系统创新的亲身经验。

Duck Creek Technologies 的首席执行官 Mike Jackowski 表示，“Formation 是一个特别的活动，让 Duck Creek 能够直接与客户互动，并帮助他们为未来一年做好准备。”“我们很荣幸能与许多被视为业界领袖的创新保险公司合作。P&C 以及一般保险领域正面临越来越多的复杂性和挑战，我们正在共同构建解决方案，简化流程，帮助保险公司专注于最重要的事务。”

Jackowski 将在主舞台发言，深入讨论这些挑战并提供解决方案。在 Jackowski 发表对行业状况及 Duck Creek 如何应对这些挑战的看法之后，将由客户和其他 Duck Creek 人员深入探讨主题，例如持续更新的软件即服务 (SaaS) 和通过 Azure 云的主动交付如何帮助简化承保以实现增长、盈利和风险管理。

涵盖保险科技的复杂性

除了主舞台的综合会议外，Formation '24 将举办 40 个综合性和高度专注的专题研讨会，涵盖 P&C 保险业参会者最关心的各个方面。研讨会将涉及保险科技中的人工智能和机器学习、分销管理和风险管理、云环境、自动化、成功的迁移策略等众多内容。

活动的一大亮点是名为“保险业的未来实践”的专题研讨会，特邀有影响力的行业分析师作为演讲嘉宾。该小组讨论将专注于保险公司如何看待人工智能以及他们考虑的业务和技术计划。

Duck Creek Technologies 的首席运营官 Chris McCloskey 表示，“Formation 为 Duck Creek 展现我们对投资于客户的承诺提供了渠道。”“我们为帮助客户增长并实现业务价值感到自豪，在 Formation '24 上，我们将客户和合作伙伴聚集在一起，讨论如何用正确的技术来简化流程并取得正确的结果。”

会议议程和演讲者名单已在大会网站上公布。如需了解 Formation '24 的更多信息，请访问 https://www.duckcreek.com/formation/ 。

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是一家定义财产和意外险 (P&C) 以及一般保险行业未来的智能解决方案提供商。我们是构建先进保险系统的平台型企业，使保险业能够利用云计算的强大优势，构建灵活、智能和持续升级的保险业务体系。秉持真实、服务宗旨和公开透明，是 Duck Creek 的核心；我们认为，保险机构就应该在最需要的时刻、地点，以最需要的方式为个人和企业提供服务。我们的市场领先解决方案可独立定制，也可作为 完整套件 提供，所有解决方案均可通过 Duck Creek OnDemand 获取。请访问 www.duckcreek.com 了解更多信息。可在以下社媒渠道关注 Duck Creek，获取最新信息 - LinkedIn 和 X 。