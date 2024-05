IBA déclaration intermédiaire - Premier trimestre 2024

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 23 mai 2024 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial des technologies d’accélération de particules, publie aujourd'hui la revue de ses activités pour le premier trimestre se terminant le 31 mars 2024.

Vue d’ensemble des activités du Groupe

Bonne prise de commandes du Groupe à fin mars, portée par la croissance continue des Autres Accélérateurs, avec une forte pondération habituelle attendue au second semestre

Le carnet de commandes du Groupe reste à un niveau élevé d’EUR 1,4 milliard.

Position de trésorerie nette d’EUR 30,1 millions, en diminution du fait de la constitution prévue d’inventaire pour l'exécution du carnet de commandes, et en particulier par le contrat de dix salles Proteus ® ONE 1 en Espagne.

ONE en Espagne. Certification B Corp renouvelée avec un score nettement amélioré de114 points (2021 : 90 points), plaçant le Groupe parmi le top 10% des entreprises certifiées au niveau mondial

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA, a indiqué : « IBA a connu un début d'année solide, avec une attention particulière portée à l'exécution du carnet de commandes et à la facilitation du potentiel de croissance future. Nous continuons à investir pour la croissance et à maintenir nos avantages concurrentiels dans toutes nos activités. Nous nous attendons à une pondération classique pour la seconde moitié de l'année tant en termes de conversion du carnet de commandes qu’en termes de prises de commandes soutenues par des opportunités dans notre pipeline. »

Protonthérapie

34 projets en cours, dont neuf systèmes Proteus ® PLUS 1 et 25 systèmes Proteus ® ONE

PLUS et 25 systèmes Proteus ONE Deux expéditions chez des clients au cours de la période, en Europe et aux États-Unis

Après la fin de la période, un contrat signé avec Yale New Haven Health et Hartford HealthCare pour l'installation d'une solution Proteus®ONE au Connecticut, États-Unis

Dosimétrie

Prise de commandes d’EUR 18,6 millions, en ligne avec le premier trimestre 2023

Acquisition de Radcal Corporation à la fin de la période, renforçant l’offre IBA de solutions d’assurance qualité en imagerie médicale ainsi que la présence de la société sur le marché américain

Autres accélérateurs (RadioPharma Solutions, Industrial Solutions)

Huit accélérateurs vendus au cours de la période (1 er Trimestre 2023 : quatre machines vendues) ainsi que deux supplémentaires après la clôture de la période, dont un contrat pour un Cyclone ® IKON en Asie

Trimestre 2023 : quatre machines vendues) ainsi que deux supplémentaires après la clôture de la période, dont un contrat pour un Cyclone IKON en Asie PanTera continue d’avancer dans ses projets de développement de production d'actinium-225 (225Ac). La construction de l’infrastructure d’approvisionnement précoce pour des essais cliniques est en cours, les plans pour la construction de l’infrastructure d’approvisionnement commercial se poursuivent comme prévu et de nouveaux accords ont été signés avec deux autres entreprises pharmaceutiques pour l’approvisionnement précoce de 225Ac.

Perspectives

IBA a continué à afficher une performance solide au cours du premier trimestre dans toutes ses activités. Avec une bonne prise de commandes depuis le début de l’année, un solide pipeline de prospects dans toutes ses activités, et, comme les années précédentes, une performance de l’année qui sera fortement pondérée sur le second semestre, la société t réitère ses prévisions à moyen terme détaillées dans ses résultats annuels 2023 .

Calendrier financier

Résultats du premier semestre 2024 29 août 2024

Déclaration intermédiaire du troisième trimestre 2024 21 novembre 2024

