AI-Media präsentiert hochmoderne Untertitelungslösungen auf der Broadcast Asia Expo 2024

SINGAPUR, May 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, der weltweit führende Anbieter von KI-gestützten Untertitelungslösungen, kündigt seine Teilnahme an der Broadcast Asia Expo 2024 an, die vom 29. bis 31. Mai auf der Singapore Expo stattfindet. Am Stand Nr. 5L3-3 wird AI-Media seine neuesten Entwicklungen im Bereich der Untertitelungstechnologie vorstellen, die die Branche revolutionieren werden.



Am Stand von AI-Media haben die Besucher die Möglichkeit, eine Reihe modernster Produkte kennenzulernen, darunter die automatische Untertitelungslösung LEXI von AI-Media und das neu eingeführte LEXI Recorded. Am Stand werden Live-Demostationen für LEXI und LEXI Recorded zu sehen sein, so dass die Besucher diese Lösungen in Aktion erleben können. Diese Innovationen unterstreichen das Engagement von AI-Media, bahnbrechende, hochmoderne Lösungen in der Rundfunktechnologie zu liefern.

Die Lösungen LEXI und LEXI Viewer von AI-Media werden während der gesamten Veranstaltung auf der Broadcast Asia-Bühne in Halle 6 zu sehen sein. AI-Media wird alle Sessions live auf der Bühne untertiteln, unsere innovativen Untertitelungslösungen in Echtzeit demonstrieren und ihre fortschrittlichen Fähigkeiten hervorheben.

Engagement von AI-Media für Innovation

„Die Broadcast Asia Expo 2024 ist für uns eine wichtige Plattform, um unsere neuesten Innovationen im Bereich der Untertitelungstechnologie zu präsentieren“, so James Ward, Chief Sales Officer bei AI-Media. „Wir freuen uns darauf, zu demonstrieren, wie die Lösungen von AI-Media, einschließlich unserer fortschrittlichen KI-Untertitelungs- und Übersetzungslösung LEXI, die Rundfunkbranche revolutionieren und neue Maßstäbe für Effizienz und Barrierefreiheit setzen können.“

Am Stand werden wichtige Mitglieder des APAC-Teams von AI-Media anwesend sein, darunter Declan Gallagher, General Manager, Gordon Chua, Business Development Manager, und Rob Waller, Technical Sales. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Broadcast-Branche stehen sie alle für persönliche Gespräche zur Verfügung, um zu erörtern, wie die Lösungen von AI-Media den verschiedenen Anforderungen im Broadcast-Bereich gerecht werden können.

Entdecken Sie die weltweit führenden Untertitelungslösungen von AI-Media:

LEXI – die führende KI-gestützte Untertitelungslösung

LEXI steht an der Spitze der KI-gesteuerten Untertitelung und bietet unübertroffene Genauigkeit und innovative Funktionen für Live-TV, Streaming, Meetings und Veranstaltungen. Im Februar 2024 konnte AI-Media zum ersten Mal bahnbrechende Daten präsentieren, die die Überlegenheit seines KI-Produkts LEXI bei der automatischen Untertitelung gegenüber herkömmlichen menschlichen Workflows belegen. Mit fortschrittlichen Funktionen wie der Sprecheridentifikation und der intelligenten Platzierung von Untertiteln können sich die Besucher am Stand Nr. 5L3-3 von der Leistungsfähigkeit von LEXI bei Live-Demonstrationen überzeugen.

LEXI Recorded – Revolutionierung der Untertitelung für VOD-Inhalte

Das neu eingeführte LEXI Recorded bietet schnelle Durchlaufzeiten für zeitkritische aufgezeichnete Inhalte. Durch den Einsatz von KI-gestützter Automatisierung rationalisiert diese Lösung den Untertitelungsprozess und ermöglicht es Medienfachleuten, Autoren von Inhalten und Sendeanstalten, barrierefreie Inhalte mit bemerkenswerter Geschwindigkeit und Genauigkeit zu liefern.

SDI- und IP-Encoder

AI-Media bietet ein umfassendes Angebot an SDI- und IP-Caption-Encodern, wie z. B. den HD492 (Encoder Pro) und die ALTA MPEG – TS und 2110 Versionen, die mit fortschrittlicher EEG-Technologie ausgestattet sind. Diese Encoder erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen an die Untertitelung und lassen sich nahtlos in die AI-Media-Flaggschifflösung LEXI einbinden, um eine beispiellose Genauigkeit und Effizienz zu gewährleisten.

Erleben Sie die fortschrittlichen Untertitelungslösungen von AI-Media auf der Broadcast Asia Expo 2024 aus erster Hand. Von SDI-Encodern bis hin zu den innovativen LEXI, LEXI Recorded, LEXI DR und mehr – AI-Media setzt immer wieder neue Maßstäbe in der Untertitelungstechnologie. Besuchen Sie uns am Stand Nr. 5L3-3, um sich über diese Fortschritte zu informieren und ein persönliches Gespräch mit unserem Team zu vereinbaren.

Buchen Sie hier einen Termin: Calendly

Melden Sie sich hier für die Veranstaltung an: Asia Tech x Singapore – Anmeldung

Weitere Informationen über AI-Media und seine bahnbrechenden Untertitelungslösungen finden Sie unter:

AI-Media: AI-Media: KI-gestützte Untertitelungstechnologie und -lösungen

LEXI : https://www.ai-media.tv/our-products/lexi-ai-powered-captioning-tool-kit/lexi-asr/

LEXI Recorded: https://www.ai-media.tv/our-products/lexi-ai-powered-captioning-tool-kit/lexi-recorded/

Über AI-Media:

AI-Media wurde 2003 in Australien gegründet und ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf innovative Lösungen für Untertitelungs-Workflows spezialisiert hat. Als globaler Marktführer stellt AI-Media hochwertige KI-gestützte Lösungen für die Untertitelung und Übersetzung von Live-Übertragungen und aufgezeichneten Inhalten für ein breites Spektrum von Kunden und Märkten auf der ganzen Welt bereit. Im Februar 2024 konnte AI-Media zum ersten Mal bahnbrechende Daten präsentieren, die die Überlegenheit seines KI-Produkts LEXI bei der automatischen Untertitelung gegenüber herkömmlichen menschlichen Workflows belegen. Dieser Meilenstein festigt die Position von AI-Media als führender Anbieter von KI-Technologie für Workflow-Lösungen zur Live-Untertitelung und die Untertitelung aufgezeichneter Inhalte. Mit unserem Engagement, unsere umfassende Branchenerfahrung und hochentwickelte KI-Technologie zu nutzen, um Lösungen zu entwickeln, die Prozesse optimieren und vereinfachen, ermöglicht es AI-Media führenden Rundfunkanstalten, Unternehmen und staatlichen Behörden weltweit, nahtlose Zugänglichkeit und Inklusivität ihrer Inhalte zu gewährleisten. Ai-Media (ASX: AIM) hat am 15. September 2020 den Handel an der ASX aufgenommen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5c4e5111-d406-4194-a13c-03f80ce8ff74