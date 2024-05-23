AI-Media 将在 2024 年亚洲广播电视展上展示尖端字幕解决方案

新加坡, May 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media 是一家全球领先的 AI 驱动字幕解决方案提供商，其宣布将参加 5 月 29 日至 31 日在新加坡博览中心举行的 2024 年亚洲广播电视展。在 5L3-3 号展台上，AI-Media 将公布其在广播字幕技术方面的最新进展，旨在该行业掀起一场革命。



在 AI-Media 的展台上，参观者将有机会探索一系列尖端产品，包括 AI-Media 的自动字幕解决方案 LEXI，以及新推出的 LEXI Recorded。展台将设有 LEXI 和 LEXI Recorded 的现场演示台，让在场人员看到这些解决方案的实际应用。这些创新凸显出 AI-Media 致力于在广播技术领域提供突破性的尖端解决方案。

AI-Media 的 LEXI 和 LEXI Viewer 解决方案将在会场 6 号厅的亚洲广播展台上进行全程展示。AI-Media 将为台上的所有会议现场配上字幕，实时展示我们最先进的字幕解决方案，并突出其先进的功能。

AI-Media 对创新的承诺

AI-Media 销售总监 James Ward 表示：“2024 年亚洲广播电视展为我们提供了一个重要平台，能够展示字幕技术的最新创新成果。”“我们期待着展示 AI-Media 的解决方案（包括我们先进的 AI 字幕和翻译解决方案 LEXI）如何能够彻底改变广播行业，在效率和可访问性方面树立新的标准。”

AI-Media 亚太区团队的主要成员将亮相展台，包括总经理 Declan Gallagher、业务开发经理 Gordon Chua 和技术销售 Rob Waller。凭借在广播行业的丰富经验，他们都将参加个性化会谈，讨论 AI-Media 的解决方案如何满足各种广播需求。

探索全球领先的 AI-Media 字幕解决方案：

LEXI - 领先的 AI 驱动字幕解决方案

LEXI 站在 AI 驱动字幕的前沿，为电视直播、流媒体、会议和活动提供无与伦比的准确度和创新功能。2024 年 2 月，AI-Media 首次能够展示其 AI 字幕产品 LEXI 比传统人工字幕工作流程优胜的突破性数据。凭借扬声器识别和智能字幕放置等先进功能，在场人员可在 5L3-3 号展台通过现场演示见证 LEXI 的性能。

LEXI Recorded - 彻底改变视频点播内容的字幕制作

新推出的 LEXI Recorded 可为时效性强的录制内容提供快速周转时间。该解决方案利用 AI 驱动的自动化技术简化字幕制作流程，使媒体专业人员、内容创作者和广播公司能够以惊人的速度和准确度提供可访问的内容。

SDI 和 IP 编码器

AI-Media 提供全面的 SDI 和 IP 字幕编码器，如 HD492 (Encoder Pro) 和 ALTA MPEG - TS 和 2110 版本，由先进的 EEG 技术驱动。这些编码器可满足不同的字幕要求，并与 AI-Media 的旗舰 AI 驱动解决方案 LEXI 无缝集成，确保无与伦比的准确度和效率。

在 2024 年亚洲广播电视展上可亲身体验 AI-Media 先进的字幕解决方案。从 SDI 编码器到创新性的 LEXI、LEXI Recorded、LEXI DR 以及更多产品，AI-Media 不断在字幕技术方面设立新的标准。欢迎参观我们的 5L3-3 号展台了解技术进步，还可安排与我们的团队进行个性化会谈。

在此预约会谈：Calendly

在此注册参加展会：亚洲科技 x 新加坡注册

有关 AI-Media 及其突破性字幕解决方案的更多信息，请访问：

AI-Media：AI-Media：AI 驱动字幕技术与解决方案

LEXI：https://www.ai-media.tv/our-products/lexi-ai-powered-captioning-tool-kit/lexi-asr/

LEXI Recorded：https://www.ai-media.tv/our-products/lexi-ai-powered-captioning-tool-kit/lexi-recorded/

关于 AI-Media：

AI-Media 是一家专门开发创新字幕工作流程解决方案的科技公司，于 2003 年在澳大利亚创立。AI-Media 作为全球领导者，为世界各地的不同客户和市场提供高质量的 AI 驱动实时和预录字幕及翻译技术和解决方案。2024 年 2 月，AI-Media 首次能够展示其 AI 字幕产品 LEXI 比传统人工字幕工作流程优胜的突破性数据。这一里程碑进一步巩固了 AI-Media 作为实时和预录字幕工作流程解决方案的 AI 技术领导地位。AI-Media 致力于利用其丰富的行业经验和先进的 AI 技术，创造简化流程的解决方案，为全球领先的广播公司、企业和政府机构提供支持，确保其内容播报具有无缝的可访问性和包容性。AI-Media (ASX：AIM)于 2020 年 9 月 15 日在 ASX 上市。

此公告随附的照片可在以下网址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5c4e5111-d406-4194-a13c-03f80ce8ff74