AI-Media 將在 2024 年亞洲廣播展覽會上展示尖端字幕解決方案

新加坡, May 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI 驅動字幕解決方案領域的全球領導者 AI-Media 宣布參加 5 月 29 日至 31 日在新加坡展覽中心舉行的 2024 年亞洲廣播展覽會。AI-Media 將在 5L3-3 號展位展示其廣播字幕技術的最新進展，其設計旨在徹底改變行業。



在 AI-Media 的展位上，訪客將有機會探索一系列尖端產品，包括 AI-Media 的自動字幕解決方案 LEXI 和新推出的 LEXI Recorded。展位將設有 LEXI 和 LEXI Recorded 的現場示範站，讓參觀者能夠看到這些解決方案的實際應用。這些創新凸顯了 AI-Media 致力在廣播技術領域提供突破性的尖端解決方案。

AI-Media 的 LEXI 和 LEXI Viewer 解決方案將在整場展會期間於會場 6 號廳的亞洲廣播台上展示。AI-Media 將為台上舉行的所有會議提供字幕，即時展示我們最先進的字幕解決方案，突出其先進功能。

AI-Media 對創新的承諾

AI-Media 銷售總監 James Ward 表示：「2024 年亞洲廣播展覽會提供了重要平台，謁我們展示字幕技術的最新創新。我們期待展示 AI-Media 的解決方案，其中包括我們先進的 AI 字幕和翻譯解決方案 LEXI，示範如何革新廣播產業，並在效率和可達性方面樹立新標準。」

AI-Media 亞太團隊的主要成員將於展位恭候來賓，成員包括總經理 Declan Gallagher、業務發展經理 Gordon Chua 和技術銷售人員 Rob Waller。憑藉在廣播產業的豐富經驗，他樂意參與個人化會面，討論 AI-Media 的解決方案如何滿足各種廣播需要。

探索 AI-Media 世界領先的字幕解決方案：

LEXI - 領先的 AI 驅動字幕解決方案

LEXI 處於 AI 驅動字幕領域的前沿，為直播電視、串流媒體、會議和活動提供無與倫比的準確度和創新功能。2024 年 2 月，AI-Media 首次公開了其 AI 字幕產品 LEXI 的突破性數據，展示相對於傳統人工流程的優越性。憑藉識別講者和智慧字幕放置等先進功能，參觀者可以透過 5L3-3 號展位的現場示範見證 LEXI 的效能。

LEXI Recorded - 革新隨選視訊 (VOD) 內容的字幕

新推出的 LEXI Recorded 可以因應時效性較強的預錄內容而提供快速的交付時間。此解決方案利用 AI 驅動的自動化來簡化字幕流程，使媒體專業人士、內容創作者和廣播機構能夠以驚人的速度和準確度提供可訪問的內容。

SDI 與 IP 編碼器

AI-Media 提供全方面的 SDI 與 IP 字幕編碼器，例如 HD492 (Encoder Pro) 和 ALTA MPEG – TS 和 2110 版本，這些工具由先進的 EEG 技術驅動。上述編碼器可滿足不同的字幕需求，並可無縫整合至 AI-Media 的旗艦 AI 驅動解決方案 LEXI，確保無與倫比的準確度和效率。

在 2024 年亞洲廣播展覽會上親身體驗 AI-Media 的高級字幕解決方案。從 SDI 編碼器到創新的 LEXI、LEXI Recorded、LEXI DR 等，AI-Media 不斷為字幕技術設定新標準。請親臨我們的 5L3-3 號展位，探索這些技術進咫並安排與我們團隊進行個人化會面。

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有關 AI-Media 及其突破性字幕解決方案的更多資訊，請造訪：

AI-Media： AI-Media：AI 驅動字幕技術與解決方案

LEXI：https://www.ai-media.tv/our-products/lexi-ai-powered-captioning-tool-kit/lexi-asr/

LEXI Recorded：https://www.ai-media.tv/our-products/lexi-ai-powered-captioning-tool-kit/lexi-recorded/

關於 AI-Media：

AI-Media 是一家專門開發創新字幕工作流程解決方案的科技公司，於 2003 年在澳洲創立。AI-Media 作為全球領導者，為世界各地的不同客戶和市場提供高質量的 AI 驅動實時和預錄字幕及翻譯技術和解決方案。2024 年 2 月，AI-Media 首次公開了其 AI 字幕產品 LEXI 的突破性數據，展示相對於傳統人工流程的優越性。這一里程碑進一步鞏固了 AI-Media 作為實時和預錄字幕工作流程解決方案的 AI 技術領導地位。AI-Media 致力利用其豐富的行業經驗和先進的 AI 技術，創造簡化流程的解決方案，為全球領先的廣播公司、企業和政府機構提供支援，確保其內容播報具有無縫的可訪問性和包容性。Ai-Media (ASX: AIM) 於 2020 年 9 月 15 日開始在澳交所掛牌上市。

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