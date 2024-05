Tonner Drones participera au Midcap Event in Paris

Cannes, le 23 mai 2024 à 8:00

Tonner Drones ("Tonner Drones" ou la "société") annonce aujourd'hui sa participation au Midcap Event à Paris le 6 juin.

Cet événement, organisé par CF&B communications, réunit des investisseurs et des sociétés cotées. La présence de la société à cet événement marque une nouvelle étape pour Tonner Drones dans la construction d'une relation renforcée avec des investisseurs et ses actionnaires.

Les investisseurs intéressés par le développement de Tonner Drones sont invités à s'inscrire à l'événement et à prendre rendez-vous avec la société.

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web suivants :

Fin du communiqué de presse.

À propos de Tonner Drones : Tonner Drones (anciennement Delta Drone) développe des drones et des technologies associées pour les secteurs de la défense et de la sécurité intérieure. Tonner Drones détient des participations précieuses dans certains des principaux fabricants français de drones civils et militaires. La stratégie de Tonner Drones consiste à tirer parti de ses participations dans ces entreprises par le biais d'une gestion active des actifs, d'un fonds de capital-investissement et en s'associant à d'autres fonds de capital-investissement pour devenir un important consolidateur de l'industrie. Des revenus supplémentaires peuvent être obtenus grâce à des redevances sur les brevets détenus par Tonner Drones auprès de fabricants reconnus. Tonner Drones ne prévoit pas de posséder une usine, mais elle est déterminée à maintenir la R&D pour ses produits et systèmes en France.

Les actions de Tonner Drones sont cotées sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR001400H2X4).

Plus d'informations sur www.Tonnerdrones.com

Si vous souhaitez en savoir plus ou si vous êtes intéressé par un partenariat : contact@Tonnerdrones.com

Drones Tonner

Diede van den Ouden

Communication financière

investors@Tonnerdrones.com



Drones Tonner

Fabrice Astre

Relations presse

press@Tonnerdrones.com





Pièce jointe