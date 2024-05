On May 22nd 9:00 AM CEO of AB “Novaturas” Mr. Kristijonas Kaikaris and CFO Mr. Vaidrius Verikas have presented Company’s consolidated financial results for first quarter of 2024 to investors.

Financial indicators Eur‘000 Q1 2024 Q1 2023 Q1 2022 Revenue 34,518 38,172 28,287 Gross profit 4,453 5,958 2,524 EBITDA 317 1,896 (522) Net profit (loss) 8 1,576 (913)

Link to webinar record:

https://youtu.be/D-74gB3caMY

CFO

Vaidrius Verikas

+370 646 43758

