Ny organisation og udnævnelse til koncerndirektionen

Jyske Bank ændrer organisationen for at opnå stærkere kundeorientering, øget professionalisering af koncernens kontrolsetup og højere effektivitet i udvikling og implementering.

Koncerndirektionen består fremover af den ordførende direktør, en bankdirektør for Erhverv og Kapitalmarked, en bankdirektør for Privat og Wealth Management, en bankdirektør for Digitalisering og Drift og en Chief Risk Officer.

I den forbindelse har Jyske Banks bestyrelse pr. 1. juni 2024 ansat Erik Gadeberg som bankdirektør, Erhverv og Kapitalmarked, og nyt medlem af koncerndirektionen.

Erik Gadeberg kommer fra en stilling som direktør for Capital Markets i Jyske Bank. Erik Gadeberg blev ansat i Jyske Bank i 1990 og har primært beskæftiget sig med funktioner i tilknytning til Capital Markets, herunder større erhvervskunder og institutionelle kunder.

Kurt Bligaard Pedersen, bestyrelsesformand, udtaler:

”Erik Gadeberg er en dygtig og vellidt leder, og kunderne og banken vil nyde godt af at få hans mangeårige erfaring med erhvervs- og kapitalmarkedskunder ind i koncerndirektionen ”.

Det nye ressort Erhverv og Kapitalmarked under ledelse af bankdirektør Erik Gadeberg får ansvaret for Erhverv, Corporates and Institutions, Jyske Capital, Jyske Markets samt Jyske Invest Fund Management A/S.

Der etableres et nyt ressort Privat og Wealth Management under ledelse af bankdirektør Niels Erik Jakobsen med ansvaret for Privat, Wealth Management, Jyske Realkredit A/S samt Jyske Finans A/S.

Der etableres et nyt ressort Digitalisering og Drift under ledelse af bankdirektør Peter Schleidt med ansvaret for Forretningsudvikling/Privat og Wealth Management, Forretningsudvikling/Erhverv og Kapitalmarked, Kvalitet, Data og Infrastruktur, Forretningsservice, Ejendomme og Indkøb samt Koncernstøtte.

Der etableres et nyt ressort Risiko og Compliance under ledelse af bankdirektør, CRO Jacob Gyntelberg med ansvaret for Risiko, Compliance, Forebyggelse af Finansiel Kriminalitet, Bæredygtighed samt Juridisk. Jacob Gyntelberg tiltræder senest 6. december 2024.

Ordførende direktør Lars Mørch får ansvaret for Kredit, Økonomi, HR, Kommunikation og Marketing samt Koncernledelsessekretariatet.

Som tidligere annonceret udtræder bankdirektør Per Skovhus af koncerndirektionen ved udgangen af juni 2024.

Lars Stensgaard Mørch, ordførende direktør, udtaler:

”Vi vil gerne øge kundeorienteringen i organisationen og professionalisere kontrolsetup’et yderligere. Forretningsområderne i koncerndirektionen får et klart mandat på tværs af værdikæden, og kontrolfunktionerne samles og styrkes i et nyt særskilt ressort i koncerndirektionen”.

Nye funktioner og ansigter i koncernledergruppen

Som et led i organisationsændringen løftes Bæredygtighed op med reference til koncerndirektionen, og Trine Lysholt Nørgaard bliver som leder af funktionen medlem af koncernledergruppen. Trine kommer fra en stilling som afdelingsdirektør for Investor Relations og Bæredygtighed i Jyske Bank.

Katrine Mitens tiltræder en nyoprettet stilling som leder af Forretningsudvikling/Erhverv og Kapitalmarked og bliver medlem af koncernledergruppen. Katrine har blandt andet været i Grundfos, Danske Bank og senest Chief Technology Officer i Zenegy.

Ralf Pedersen tiltræder en nyoprettet stilling som leder af Kvalitet, Data og Infrastruktur og bliver medlem af koncernledergruppen. Ralf kommer fra en stilling som Cluster Lead for Kvalitet og Effektivitet i Jyske Bank.

Venlig hilsen

Jyske Bank

Kontaktperson: Bestyrelsesformand Kurt Bligaard Pedersen, tlf. 89 89 20 01.



Vedhæftet fil