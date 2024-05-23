Cavli Wireless 已準備好在 2024 年台北國際電腦展上推出蜂窩式物聯網 CQS29X 智慧模組系列和 CQM220 5G RedCap 物聯網模組

加州，聖荷西, May 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cavli Wireless 是物聯網解決方案領域的先驅，將於 2024 年台北國際電腦展上與其分銷夥伴 SCHMIDT IoT Technology 攜手發布其旗艦產品 CQS291 和 CQS292 智慧蜂窩式物聯網模組。此次活動將於 6 月 4 日至 7 日在台灣台北南港展覽館 2 號館 P0814 展位舉行。台北國際電腦展被視為亞洲最大的資訊通訊科技貿易展，同時也是全球科技產業的首要平台。對於 Cavli Wireless 這類全球創新者，此次活動是向世界展示其旗艦產品 CQS29X 智慧物聯網模組系列的絕佳機會。



CQS291 與 CQS292 模組是 Cavli Wireless 的 CQS29X 系列的一部分，以 Qualcomm QWM2290 基帶晶片組為基礎。這些 LTE Cat 4 模組提供高達 150 Mbit/s 的下行鏈路和 50 Mbit/s 的上行鏈路數據傳輸速率，並具有 2G 回退功能，配備 Cortex A53 四核心 CPU 和 Adreno™ 702 GPU，提供卓越的圖形、影像品質和能源效率。兩個模組的尺寸均為 40.5 x 40.5 毫米，體積待定，其支援多星座全球導航衛星系統 (GNSS)，其中 CQS291 提供 L1 星座支援，CQS292 則支援 L1+L5 星座（包括新增的印度星座導航 (NavIC)）。此外，這兩個模組都具有多種功能，例如 USB 3.1 Type-C/Micro USB、Wi-Fi 5、BLE 5.0 和未來的 FM 支援。CQS291 與 CQS292 專為兩輪車、電動車、遠距資訊處理和車隊管理等一系列應用而設計，也支援 Qualcomm LA2.1 汽車中間件——CQS291 專用於兩輪車，CQS292 專用於四輪車。Cavli Hubble™ 連接和調制解調器管理平台提供可選配的集成嵌入式 SIM 卡和全球連接功能，增強在聯網車輛遙測和設備管理中的實用性。

展會上還將展示 CQS290 Android 智慧蜂窩式物聯網模組 。Cavli 首次推出的 CQS290 是旗艦 CQS29X 系列 LTE Cat 4 Android 智慧模組中第一款具有 2G 回退功能的產品，由 ARM™ Cortex A53 四核心 CPU 和 Adreno™ 702 GPU 驅動，提供更強大的圖形、更好的影像品質和出色的電池效率。CQS290 支援多種功能，例如帶有 OTG 的 USB 2.0、藍牙 5.0 與 Wi-Fi 5，使其成為機器對機器物聯網、POS 終端、資訊站、智慧醫療保健等應用的理想選擇。模組內建多星座 GNSS，支援 L1 頻段，並可選擇配備由 Cavli Hubble 平台提供全球連接功能的集成嵌入式 SIM 卡。

與智慧模組同時展示的產品包括 CQM220，這是 Cavli Wireless 的旗艦 5G RedCap 蜂窩式物聯網模組 ，與 3GPP 第 17 版標準兼容，專為高級物聯網和 M2M 應用而設計，提供強大的數據頻寬、高達 226 Mbps 的下行鏈路和 121 Mbps 的上行鏈路，並採用 LGA、PCIe Gen2 和 M.2 外形尺寸以實現廣泛的兼容性。憑藉可選配的集成嵌入式 SIM 卡和內建 GNSS，它可支援全球連接和精確追蹤，是財產追蹤和車輛遙測的理想選擇。這個以 Linux 為基礎的模組配有 OpenSDK 支援，允許直接在裝置上進行應用程式特定的編碼，無需外部主機 MCU，通過如此高吞吐量和整體可操作性，使 CQM220 成為工業 4.0、智慧城市計劃和財產追蹤的完美選擇，能夠推動創新和卓越營運。

Cavli Hubble Stack 透過 Hubble Lens 引入模組的遙距診斷、監控和調試，進一步增強了這些模組的功能。Hubble Lens 是 Cavli Hubble 物聯網連接和調制解調器管理平台 的高級組件，此功能消除了物理介入的必要性，並簡化了物聯網解決方案的擴充。透過與全球營運商組結策略聯盟，Cavli 建立了重要的影響力，提供無與倫比的連接解決方案，在服務品質和成本效益方面樹立了新標準。

Cavli Wireless 行政總裁兼首席科技架構師 John Mathew 表示：「我們很高興能在 2024 年台北國際電腦展上公布本公司在蜂窩式物聯網科技的最新進展。CQS29X 系列具有卓越的圖形品質和效能，而 CQM220 模組具有強大的 5G 功能，均代表了我們在蜂窩式物聯網領域的創新和卓越承諾。這些產品旨在為全球企業提供無縫連接和性能，推動物聯網解決方案在連網車輛到智慧城市計畫等各種應用領域的未來發展。我們很高興能與分銷夥伴 SCHMIDT IoT Technology 一起參展，凸顯我們將尖端物聯網解決方案推向全球市場的共同努力。」

隨著 CQS29X 智慧模組系列和 CQM220 在 2024 年國際電腦展上登場，Cavli Wireless 重申致力於提供具成本效益、不間斷且卓越的蜂窩式物聯網解決方案。歡迎與我們的解決方案專家聯絡，探討 CQM220 如何為您即將開始的項目增光添彩。透過 Cavli Wireless 踏上可靠有效的連接之路。

關於 Cavli Wireless

Cavli Wireless 是一家將物聯網連接和數據管理整合至單一平台的蜂窩式物聯網模組製造商。Cavli 旨在設計和製造工業級蜂窩式物聯網智慧模組，一方面提高設備可靠性，另一方面加快應用程式開發流程。Cavli 的智慧蜂窩式模組透過集成嵌入式 SIM 卡功能實現全球蜂窩式連接，亦透過專有的雲端平台 Cavli Hubble 為用戶提供經濟實惠的全球數據定價、簡化的設備管理與集中式的訂閱管理。

關於台北國際電腦展

台北國際電腦展 每年於台灣台北舉辦，是重要的國際科技展會，被視為亞洲最大的資訊通訊科技貿易展，同時也是全球科技產業的首要平台。此活動匯集了領先企業、初創企業和行業專才，展示電腦運算、人工智能和其他相關科技領域的前沿創新、產品和服務。

傳媒聯絡人：

Shariq Jalaluddin，經理 - 企業行銷

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