Selskabsmeddelelse nr. 12/2024

København, den 23. maj 2024



Conferize’s fortegningsemission

Conferize A/S har med succes gennemført sin fortegningsemission, hvor brutto provenuet bliver DKK 3.931.842,10 og med et forventet netto provenuet på DKK 3.200.000,00. Emissionen bliver tegnet af over 300 eksisterende og nye investorer.

Samtidig er det aftalt med 2 af garanterne, som ikke deltog i fortegningsemissionen, at de tegner nye aktier for en kursværdi på DKK 2.000.000,00 inden den 1. juli 2024 i en rettet emission på kurs 0,01 DKK pr. aktie.

Med den nye kapital er Conferize godt rustet til at realisere sine vækstambitioner indenfor investeringer i SaaS og abonnement løsninger samt etablere sig som en nøglespiller indenfor AI-baseret software- og forretningsudvikling.

Hovedpunkter

Emissionen var på minimum 200.000.000 stk. og op til 587.870.565 stk. nye aktier med en tegningskurs på DKK 0,01 pr. aktie.

Selskabets eksisterende aktionærer havde fortegningsret i forholdet 1:3 og tegningsperioden løb fra 1. maj til 16. maj 2024.

Emissionen var garanteret for DKK 2.500.000,00 af 6 investorer, hvoraf ledelsen tegnede for DKK 400.000,00 i emissionen.

Der blev tegnet 393.184.210 stk. aktier i fortegningsemissionen.

Selskabets aktiekapital udgjorde før Udbuddet 195.956.855 stk. aktier a nominelt DKK 0,01 og efter emissionen bliver Selskabets aktiekapital 589.141.065 stk. aktier a nominelt DKK 0,01.





Resultat

Udbuddet i emissionen bliver således tegnet 67%, og sammen med det ekstra tilsagn om en yderligere kapitaltilførsel på DKK 2.000.000,00, så er selskabets målsætning succesfuldt opnået, da det samlet giver den nødvendige kapital til at finansiere selskabets vækstplaner.

De nye aktier fra Fortegningsemissionen forventes at blive registreret i Erhvervsstyrelsen den 24. maj 2024, hvorefter registreringen af de opdaterede vedtægter vil blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside. De nye aktier forventes at blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market den 28. maj 2024.

Fremtiden

Conferize planlægger at bruge pengene fra emissionen til at:

Udvikle eksisterende softwareløsninger med fokus på kunstig intelligens (AI).

Foretage strategiske investeringer i AI-fokuserede virksomheder med fokus på SaaS-modeller.

Styrke sin kapitalstruktur og dermed forbedre sin evne til at konkurrere på markedet.





Conferize A/S I CVR-nr. 34372742 I conferize.com/investor/



Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)

Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, +45 3345 1000

Investor Kontakt

Direktør, Bo H. Iversen, +45 2086 9729, bhi@conferize.com

