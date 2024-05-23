MING推出37.09 Bluefin：一款配备内部旋转蓝宝石表盘的600米新型潜水腕表

拉绍德封，瑞士, May 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Horologer MING今天发布了全新 37.09 Bluefin 腕表，以其第三代设计语言为亮点。 这是该品牌第一款以单向旋转夜光蓝宝石计时表盘取代传统潜水表圈的腕表。 腕表围绕轴承系统运转，并设有特制表冠。 Bluefin的钢制表壳防水深度高达600米，尺寸为38x12.8毫米，佩戴舒适。 内置订制的Sellita SW300-1机芯，动力储存为50小时，双向自动上链。



37.09 Bluefin 延续了MING的设计传统，采用简约的图形化刻度，一目了然。 蓝宝石表盘以新颖金属化工艺打造出深蓝色调，表盘和指针均带有Super-LumiNova X1夜光涂层，在任何环境都具备最优辨析度。

腕表配备新型模压FKM橡胶表带，这款表带与表耳之间宽度为20毫米的所有MING腕表均可兼容。 表带的自然形状完美匹配大部分人的手腕弧度，采用无扣设计，且厚度逐渐减少，倍添舒适。 表带也作为独立配件发售。

MING 37.09 Bluefin 的售价为4,950瑞士法郎，2024年生产500枚。 自2024年5月24日下午1点（格林威治标准时间）起，这款腕表将在 www.ming.watch 独家发售，预计将于2024年10月开始发货。

MING 37.09 Bluefin的规格

表壳：316L不锈钢，直径38毫米，厚度12.8毫米，上下表耳之间距离44.5毫米

圆弧形蓝宝石水晶镜面，带有双面防反光涂层

Super-LumiNova X1标记

防水性能：600米

为MING而设的Sellita SW300M1配备碳灰色镂空桥板；自动上链，动力储存为50小时

模压FKM橡胶表带

针对缺陷问题，提供2年保修

瑞士制造

关于MING：

Horologer MING是一个独立腕表品牌，宗旨是让腕表爱好者重获激动人心的感觉和新鲜感。 我们致力于展现精致美学，并突破材质、机械和工程学的界限。 因此，我们屡获殊荣，在2019年日内瓦钟表大奖（Grand Prix d’Horlogerie de Genève）评选中获得钟表新锐奖（Horological Revelation Prize）等奖项。 MING产品仅在 www.ming.watch 网上发售。 请订阅 品牌通讯 并关注我们的Instagram账户，以了解MING的最新动态。

MING是瑞士Horologer MING SA的国际注册商标。

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