Oma Säästöpankki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jarmo Salmi jättää tehtävänsä ja hallituksen puheenjohtajaksi nousee Jaakko Ossa

Jarmo Salmi on tänään 23.5.2024 ilmoittanut jättävänsä Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp tai Yhtiö) hallituksen puheenjohtajan tehtävänsä. Salmi on toiminut OmaSp:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2019 lähtien ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2014 lähtien. OmaSp haluaa kiittää Jarmo Salmea hänen merkittävästä panoksestaan yhtiön hallituksessa.

Jarmo Salmen kommentti:

”OmaSp on ollut viime viikkoina negatiivisen julkisuuden kohteena. Hallitus vastaa yhtiön toiminnasta ja minä puheenjohtajan roolissa olen vastannut hallituksen toiminnasta. Mielestäni yhtiön kannalta on parempi, että hallitus voi jatkaa toimintaansa uuden puheenjohtajan johdolla. OmaSp:n taloudellinen tilanne on vakaa ja vahva. Jään mielenkiinnolla seuraamaan yhtiön kehitystä omistajan näkökulmasta. Haluan kiittää hallitusta hyvästä yhteistyöstä. Lisäksi haluan kiittää toimivaa johtoa, koko henkilökuntaa sekä asiakkaitamme. Toivotan yhtiölle mitä parhainta menestystä.”



Salmen tilalle hallituksen puheenjohtajaksi nousee finanssioikeuden professori Jaakko Ossa ja varapuheenjohtajana jatkaa Jyrki Mäkynen. Muutoksen jälkeen OmaSp:n hallituksessa on 6 jäsentä. Samalla hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, jonka kokoonpano täsmentyy myöhemmin. Tarkemmat tiedot OmaSp:n hallituksen kokoonpanosta löytyy yhtiön verkkosivuilta.

Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Ossan kommentti:

”Tartun hallituksen puheenjohtajan tehtävään sillä vakavuudella, mitä se edellyttää pörssin päälistan ja finanssialan yhtiöltä. Minulla on vahva näkemys, että yhdessä nykyisen kyvykkään johdon kanssa saamme julkisuudessa esillä olleet asiat selvitettyä. Isossa kuvassa jatkamme yhtiön nykyisen strategian toteuttamista. Pidän kuitenkin tärkeänä, että tarkastusvaliokunnan toiminta saadaan nopeasti käyntiin tukemaan lisää hallituksen valvontatehtävää. Erityisesti haluan kiittää Jarmo Salmea hänen pitkäaikaisesta panoksestaan yhtiön hallituksessa.”





Lisätietoja:

Jaakko Ossa, hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 40 044 0139

Pasi Sydänlammi, toimitusjohtaja, puh. +358 45 657 5506, pasi.sydanlammi@omasp.fi

Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

