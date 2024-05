Payara Services gibt Wettbewerb für Tech-Inhalte, Medien und Community bekannt

LONDON, May 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der führende Anbieter von Applikationsserver-Technologie, Payara Services Ltd., hat seine erste Jakarta EE Media and Community Challenge gestartet, um Innovation und Wissensaustausch innerhalb der Java-Community zu fördern. Java-Experten und -Einsteiger, technische Redakteure und Content-Entwickler sind eingeladen, Inhalte einzureichen, die sich mit Jakarta EE und dem Payara Platform Application Server befassen.

Der Wettbewerb fordert Java-Experten, technische Redakteure, Kreative und Geschichtenerzähler auf der ganzen Welt auf, ihr Talent und ihr technisches Können unter Beweis zu stellen, indem sie fesselnde und technisch akkurate Inhalte in jeglicher schriftlichen Form entwickeln. Durch die Erörterung technischer Konzepte hinter Jakarta EE und der Payara-Plattform oder durch aufschlussreiche Perspektiven zu realen Anwendungen tragen die Beiträge zur Entwicklung von Fachwissen und zum Wachstum der Jakarta EE-Community bei.

Die Initiative ist offen für Bewerbungen und wird am 30. Juni 2024 enden. Die Einreichungen werden von einer Expertenjury bewertet, der Vertreter der Industrie und namhafte Mitglieder der Java-Community angehören. Die besten Finalisten und Gewinner erhalten Anerkennung und Auszeichnungen, darunter Geldpreise, Spotlights und Veröffentlichungsmöglichkeiten auf den Plattformen Payara und Jakarta EE.

Payara hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine wachstumsorientierte Denkweise zu fördern und Talente innerhalb der Java-Community zu unterstützen, indem wir einen Arbeitsplatz und ein branchenweites Umfeld bieten, in dem jeder Einzelne dazu befähigt wird, Dinge zu verbessern.

Valentina Kovacic, Marketing Director bei Payara und Organisatorin des Events, dazu: „Bei dieser Challenge geht es um die Community. Indem wir Java-Enthusiasten und Content-Entwicklern weltweit die Möglichkeit geben, ihre Erkenntnisse und ihr Fachwissen zu teilen, wollen wir eine Kultur der Zusammenarbeit und des kontinuierlichen Lernens innerhalb des Jakarta EE-Ökosystems fördern. Diese Initiative bietet auch aufstrebenden Influencern und jungen Autoren eine einzigartige Chance, ihr Profil in der Branche bekannter zu machen.“

Um mehr über Payaras Jakarta EE Media Challenge zu erfahren, besuchen Sie: https://www.payara.fish/jakarta-ee-community-and-media-challenge/

Über Payara Services Ltd.

Payara ist ein globales Open-Source-Unternehmen, das innovative Infrastruktur-Software entwickelt. Dazu gehören Payara Server Enterprise, eine einfach zu bedienende Jakarta EE- und MicroProfile-Laufzeitumgebung, die geschäftskritische Produktionssysteme mit sicheren Bereitstellungen unterstützt, und Payara Cloud, eine vollständig automatisierte Jakarta EE-Cloud-Bereitstellungslösung, die den Bedarf an Anwendungsservern und Kenntnissen über Docker und Kubernetes eliminiert.

Payara wurde entwickelt, um eine stabile, skalierbare und sichere Umgebung für die Ausführung von Java-Anwendungen zu bieten, was es zu einer idealen Wahl für den Einsatz auf Unternehmensebene macht. Besuchen Sie: https://www.payara.fish/

Redaktionskontakt

Chiara Civardi, Marketing Coordinator bei Payara Services Ltd.

Malvern Hills Science Park, Geraldine Road, Malvern

WR14 3SZ, UK

E-Mail: chiara.civardi@payara.fish