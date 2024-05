Payara Services a annoncé un défi sur le contenu tech à destination de sa communauté

LONDRES, 23 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Payara Services Ltd., leader dans les serveurs d’applications, a lancé son premier défi Jakarta EE Media and Community afin d’encourager l’innovation et le partage de connaissances au sein de la communauté Java. Les spécialistes Java, experts ou débutants, les rédacteurs techniques et les développeurs de contenu sont invités à proposer un contenu basé sur Jakarta EE et le serveur d’applications de la plateforme Payara.



Le concours invite les experts Java, les rédacteurs techniques, les créatifs et les storytellers du monde entier à démontrer leur talent et leurs compétences techniques en élaborant un contenu captivant et techniquement précis, sous quelque forme écrite que ce soit. Les propositions, qui peuvent porter sur des concepts techniques de Jakarta EE et de la plateforme Payara ou offrir des perspectives intéressantes sur des applications réelles, contribueront au développement de l’expertise et des compétences de la communauté Jakarta EE.

Les candidats ont jusqu’au 30 juin 2024 pour déposer leur projet. Les candidatures seront évaluées par un jury d’experts, composé de représentants du secteur et de membres éminents de la communauté Java. Les finalistes et les lauréats seront récompensés par des primes en espèces, bénéficieront d’une couverture médiatique et auront la possibilité de publier sur les plateformes Payara et Jakarta EE.

Payara s’engage à promouvoir un état d’esprit de développement et à cultiver les talents au sein de la communauté Java, en offrant un lieu de travail et un environnement à l’échelle du secteur où les individus ont le pouvoir d’améliorer les choses.

Valentina Kovacic, Directrice du marketing chez Payara et organisatrice de l’événement, déclare : « L’enjeu de ce défi, c’est la communauté. En offrant aux adeptes de Java et aux développeurs de contenu du monde entier la possibilité de partager leurs idées et leur expertise, nous cherchons à favoriser une culture de collaboration et d’apprentissage continu au sein de l’écosystème Jakarta EE. Cette initiative donne également une chance unique aux influenceurs émergents et aux jeunes rédacteurs de se faire connaître dans le secteur. »

Pour en savoir sur le Jakarta EE Media Challenge de Payara, consultez le site : https://www.payara.fish/jakarta-ee-community-and-media-challenge/

À propos de Payara Services Ltd.

Entreprise mondiale open source, Payara crée des logiciels d’infrastructure innovants. Ceux-ci comprennent notamment Payara Server Enterprise, un environnement d’exécution Jakarta EE et MicroProfile facile à utiliser qui prend en charge les systèmes de production critiques avec des déploiements sécurisés, et Payara Cloud, une solution de déploiement cloud Jakarta EE tout-en-un entièrement automatisée qui élimine le besoin de serveurs d’applications et le recours à des connaissances sur Docker et Kubernetes.

Payara est conçu pour fournir un environnement stable, évolutif et sécurisé pour l’exécution d’applications Java, ce qui en fait un choix idéal pour les déploiements au niveau de l’entreprise. Visitez le site : https://www.payara.fish/

Contact presse

Chiara Civardi, Coordinatrice marketing chez Payara Services Ltd.

Malvern Hills Science Park, Geraldine Road, Malvern

WR14 3SZ, UK

E-mail : chiara.civardi@payara.fish