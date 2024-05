Fynske Bank fortsætter vækstrejsen

Selskabsmeddelelse nr. 2024/08





Fynske Bank kommer ud af årets første kvartal med et tilfredsstillende resultat før skat på 50,3 mio. kr. og kan notere en flot vækst i sit udlån på mere end 16 procent siden marts sidste år.

Fynske Bank fortsætter sin erklærede vækstrejse.

Regnskabet for årets første tre måneder lander på et resultat før skat på 50,3 mio. kr. I samme periode i rekordåret 2023 lød resultatet på 54,5 mio. kr., og derfor er der til trods for en mindre tilbagegang tilfredshed at spore hos adm. direktør Henning Dam.

”Det er grundlæggende et flot kvartalsregnskab, og det tegner et fint billede af den vækstrejse, vi er påbegyndt. Sammenlignet med marts 2023 har vi vækstet vores samlede forretningsomfang med mere end otte procent, og det er der grund til at se tilbage på med tilfredshed,” siger han.

Især hæfter direktøren sig ved den positive udvikling i bankens udlån, som er steget med 16,2 procent fra 3.416 mio. kr. pr. 31. marts 2023 til 3.969 mio. kr. pr. 31. marts 2024. Sammen med stigende markedsrenter og positive kursreguleringer præger den udvikling resultatet for årets første tre måneder.

Sammenlignet med det første kvartal sidste år har Fynske Bank samtidig løftet sine udgifter til personale og administration fra 64,9 mio. kr. til 79,9 mio. kr. Stigningen her skyldes ifølge Henning Dam såvel etableringsomkostninger til den nye filial i Aarhus, det nye kundecenter i Odense samt i flere og nye kompetencer og kolleger til banken.

”Når vi har et forretningsstrategisk ønske om at vækste, så følger der naturligvis nogle omkostninger med. Det gælder både ift. etableringen af vores nye afdeling i Aarhus, det nye kundecenter i Cortex Park i Odense og i nye kolleger. På relativt kort tid er vi samlet set blevet omkring 30 kolleger flere i Fynske bank, så vi nu tæller i alt 201. Det er relativt mange nye ift. vores størrelse og er et klart signal om vores commitment til at turde investere i vores udvikling,” siger Henning Dam.

Ledelsen i Fynske Bank forventer fortsat et årsresultat før skat i størrelsesordenen 140-170 mio. kr.

For yderligere information, kontakt venligst:

Adm. direktør Henning Dam, tlf. 62176500 eller 23437425.





Med venlig hilsen

Fynske Bank A/S





Vedhæftede filer