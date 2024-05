Resultaat van de Algemene Vergadering 2024 van Aandeelhouders van Syensqo

Alle resoluties goedgekeurd op de allereerste Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Syensqo

Bruxelles, Belgique - 23 mai 2024 - 17u45 CEST

Vandaag heeft Syensqo zijn gewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden in Brussel. De aandeelhouders hebben alle voorgestelde resoluties goedgekeurd.

Rosemary Thorne, Voorzitter van de Raad van Bestuur, benadrukte de successen van 2023 aan de aandeelhouders, waaronder de succesvolle splitsing en het verbeterde bestuur van het bedrijf.

Ilham Kadri, CEO, prees de teams van Syensqo die de kern vormen van de ambities op het gebied van groei, innovatie en duurzaamheid.

De goedkeuring van de aandeelhouders van alle resoluties omvatte onder andere:

Een brutodividend van €1,62 per aandeel voor het jaar 2023, uit te keren op 31 mei 2024.

De herziene remuneratie voor niet-uitvoerende bestuurders met ingang van 1 januari 2024.

De toekenning aan de commissaris van de garantie van Syensqo's duurzaamheidsrapportering zoals vereist door de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).





Meer details op de Aandeelhoudersvergadering-webpagina hier



Over Syensqo

Syensqo is een wetenschapsbedrijf dat baanbrekende oplossingen ontwikkelt die de manier waarop we leven, werken, reizen en ons vermaken verbeteren. Geïnspireerd door de wetenschappelijke raden die Ernest Solvay in 1911 organiseerde, brengen we het briljante talent samen dat de grenzen van wetenschap en innovatie verlegt ten voordele van onze klanten, met een wereldwijd team van meer dan 13.000.

Onze oplossingen dragen bij aan veiligere, schonere en duurzamere producten in huizen, voeding en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, slimme apparaten en toepassingen in de gezondheidszorg. Onze innovatiekracht stelt ons in staat om de ambitie van een circulaire economie waar te maken en baanbrekende technologieën te ontwikkelen die de mensheid vooruit helpen.

Media relations







media.relations@syensqo.com









Nathalie van Ypersele

+32 478 20 10 62







Perrine Marchal

+32 478 32 62 72







Laetitia Schreiber

+32 487 74 38 07 Investor Relations







investor.relations@syensqo.com









Sherief Bakr

+44 7920 575 989







Bisser Alexandrov

+33 6 07 63 52 80







Imtiyaz Lokhandwala

+1 609 860 3959

Bijlage