Signaux Girod : Rapport d'activité du 2e trimestre 2023/2024

SIGNAUX GIROD



Société anonyme au capital de 13 422 500 €

Siège social : 881 Route des Fontaines - 39400 Bellefontaine

646 050 476 R.C.S. Lons le Saunier

Code ISIN : FR0000060790

Bellefontaine, le 23 mai 2024 – 18h00

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre de l’exercice 2023/2024



En millions d’Euros T2

23/24 T2

22/23 Variation trimestre* Cumul

23/24 Cumul

22/23 Variation cumul*

(6 mois) Signalisation France 14,4 16,3 - 11,8% 32,2 34,7 -7,3% Sociétés spécialisées 2,3 2,5 -9,3% 4,1 4,7 -11,6% Activités internationales 5,4 4,4 22,6% 13,6 12,8 6,9% Total Groupe 22,1 23,2 -5,0% 49,9 52,2 -4,2%

*Les variations sont calculées sur les chiffres en milliers d’Euros.

Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre est en recul de 5% par rapport au 2ème trimestre 2022/2023. En cumulé depuis le début d’exercice, la baisse est de 4,2%.

Lors du précédent exercice, le chiffre d’affaires semestriel intégrait un reliquat d’activité de nos filiales espagnole et lettone à hauteur de 1,9 M€. A périmètre constant, la variation de l’activité globale du groupe est de -1,9%.

Signalisation France :

L’activité est en régression de 11,8% sur ce trimestre, et de 7,3% sur le semestre. Outre une base de comparaison élevée (activité en hausse de 10,2% au 1er semestre 2022/2023), ces chiffres s’expliquent par une demande peu dynamique et une météo défavorable. Bien qu’anticipée, cette baisse est plus marquée que prévue.

Sociétés spécialisées :

L’activité de ce secteur est en baisse de 9,3% sur le 2ème trimestre, et de 11,6% en cumul. Le volume d’activité a été plus faible au niveau des collectivités locales et les affaires privées ont été moins nombreuses.

Activités internationales :

Le niveau d’activité a été très satisfaisant sur ce 2ème trimestre, indiquant une hausse de 22,6% et de 6,9% en cumulé.

A périmètre constant, le secteur Activités internationales affiche une progression de 25,4% en cumulé.

Ces chiffres confirment la tendance baissière du premier trimestre, qui se traduira dans les résultats semestriels.

Prochain communiqué : Résultats semestriels le 26 juin 2024 après bourse.

Retrouvez ce communiqué et les informations sur le groupe Girod sur notre site www.girod-group.com





Pièce jointe