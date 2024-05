Laurent-Perrier : Communiqué financier - Résultats de l'exercice 2023-2024

Groupe Laurent-Perrier Tours-sur-Marne, 24 mai 2024

Communiqué financier

Résultats de l’exercice 2023-2024

Poursuite de la croissance des résultats, soutenus par une qualité reconnue

Les comptes de l’exercice 2023-2024, clos le 31 mars 2024, ont été arrêtés par le Directoire qui s’est tenu le 21 mai 2024 et examinés ce même jour par le Conseil de Surveillance, sous la présidence de Monsieur Patrick THOMAS.

Principales données financières consolidées auditées :

En millions d'Euros

Au 31 mars 2024 Exercice

2022-2023 (N-1)

(1er avril 2022 –

31 mars 2023) Exercice

2023-2024

(1er avril 2023 –

31 mars 2024) Variation vs Exercice N-1 Ventes champagne 301,8 303,5 + 0,5 % Chiffre d'affaires Groupe 307,8 312,5 + 1,5 % Résultat opérationnel 84,9 95,1 + 12,0 % Marge opérationnelle % (*) 28,1 % 31,3 % + 3,2 pts Résultat net part du Groupe 58,5 63,6 + 8,7 % Bénéfice par action (en euros) 9,90 € 10,74 € + 0,84 € Cash-flow opérationnel (**) + 57,8 + 0,9 - 56,9

* Marge calculée sur les ventes de champagne uniquement

** Trésorerie générée par l’activité - investissements nets

Commentant les résultats annuels, M. Stéphane Dalyac, Président du Directoire, a déclaré :

« Le Groupe Laurent-Perrier enregistre une nouvelle progression de ses résultats dans un contexte de marché en retrait par rapport aux deux dernières années. Les investissements en soutien à nos marques engagés depuis plusieurs exercices et la qualité de nos Champagnes nous permettent de constater à nouveau un effet mix-prix conséquent et pour la deuxième fois de présenter un chiffre d’affaire Champagnes supérieur à 300 millions d’euros.

Le Groupe Laurent-Perrier maintient ainsi le cap de sa stratégie en s’appuyant toujours sur l’excellence de ses vins de Champagne, la qualité de ses équipes, la force de ses marques et la maîtrise de sa distribution. »

Evolution du chiffre d’affaires :

Durant la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, le marché global du champagne a enregistré une baisse en volume de -11,8% par rapport à l’exercice N-1.

Dans ce contexte, le Groupe a connu, sur la même période, une diminution de ses ventes en volume de -12,4% par rapport à l’exercice N-1. Malgré cela, le chiffre d’affaires Groupe (ventes champagne) de l’exercice est en progression de +0,5% pour s’établir à 303,5 millions d’euros à taux de change courants. Cette performance s’appuie notamment sur la politique de valeur mise en place ces dernières années avec un effet prix/mix positif de +13,0% vs l’exercice N-1.

Evolution du résultat :

Durant la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, le Groupe a continué d’investir sur le long-terme en soutien de ses marques (avec notamment le lancement d’une campagne de publicité pour la cuvée Grand Siècle dans de nombreux pays) et en matière de développement commercial. Cet investissement dans la valorisation des ventes contribue à la force des marques et à l’effet prix/mix. L’ensemble contribue ainsi au développement du taux de marge opérationnelle du Groupe, atteignant un record de 31,3% à taux de change courants.

Le résultat net part du Groupe enregistre également une nette progression. Il s’établit à 63,6 millions d’euros à taux de change courants et représente ainsi 20,3% du chiffre d’affaires consolidé du Groupe.

Evolution du cash-flow opérationnel et de la structure financière :

Le cash-flow opérationnel ressort à +0,9 million d’euros sur l’exercice 2023-2024, après avoir atteint +57,8 millions d’euros lors de l’exercice N-1, dans un contexte de ventes sous allocation. Cette nouvelle performance est liée à la bonne tenue de l’activité, à la gestion exemplaire des stocks et à la maîtrise du besoin en fonds de roulement.

Les éléments du bilan consolidé clos au 31 mars 2024 témoignent une nouvelle fois de la solidité de la structure financière du Groupe. Les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 597,6 millions d’euros et l’endettement net (*) s’établit à 191,6 millions d’euros incluant une trésorerie active de 51,2 millions d’euros. En conséquence, le « gearing » enregistre également une nouvelle amélioration, se portant à 0,32 contre 0,33 au 31 mars 2023.

(*) Endettement net : dettes financières et autres dettes non courantes + dettes financières courantes – trésorerie active

Perspectives :

Dans une époque troublée par des soubresauts géopolitiques et des incertitudes économiques, le Groupe Laurent-Perrier avance avec vigilance mais confiance, en poursuivant la mise en œuvre de son plan d’affaires, et maintient le cap de sa stratégie de valeur, érigée sur quatre piliers essentiels :

- un métier singulier dédié à la création et à la commercialisation de vins de Champagne d'exception,

- un portefeuille de marques renommées et complémentaires,

- un approvisionnement de qualité soutenu par une politique de partenariats solides,

- ainsi qu'une distribution mondiale bien maîtrisée.

Laurent-Perrier est l’un des rares groupes familiaux de Maisons de champagne cotés en Bourse, qui soit dédié exclusivement au champagne et focalisé sur le haut de gamme. Il dispose d’un large portefeuille de produits renommés pour leur qualité, autour des marques Laurent-Perrier, Salon, Delamotte et Champagne de Castellane.

Code ISIN : FR 0006864484



Bloomberg : LPE:FP



Reuters : LPER.PA Laurent-Perrier appartient au compartiment B d’Euronext. Indice principal CAC All Shares

Il entre dans la composition des indices EnterNext© PEA-PME 150 et

Euronext® FAMILY BUSINESS.











Stéphane DALYAC

Groupe Laurent-Perrier

Téléphone : +33 3 26 58 91 22































Les procédures d’audit relatives aux comptes consolidés de l’exercice 2023-2024 ont été effectuées

par les commissaires aux comptes (KPMG et PwC) et le rapport d’audit est en cours d’émission.

L’ensemble des données financières sera prochainement publié sur le site financier du Groupe Laurent-Perrier :

https://www.finance-groupelp.com/





Annexes

Analyse du chiffre d’affaires champagne

Exercice 2023-2024

(1er avril 2023 – 31 mars 2024) Chiffre d’affaires champagne (M€) 303,5 Variations en % vs Exercice N-1 Variation totale + 0,5 % dont effet volume - 12,4 % dont effet prix / mix + 13,0 % dont effet de change - 0,1 %

Eléments du Bilan consolidé

Groupe - en M€ Au

31 mars 2023 Au

31 mars 2024 Capitaux Propres

part du Groupe 544,7 597,6 Endettement Net 179,9 191,6 Stocks et en-cours 592,8 644,1

Agenda financier

Assemblée générale : le 11 juillet 2024 à 16h00 à Reims, Hôtel de la Paix, 9 rue Buirette

Résultats semestriels de l’exercice 2024-2025 : Fin novembre 2024 (date à confirmer)

