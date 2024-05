Novotech annonce un protocole d’accord avec un centre de recherche expérimenté dans les psychédéliques lors de la 4e conférence annuelle sur le développement des thérapies et médicaments psychédéliques à Boston

BOSTON, 24 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech le principal organisme de recherche sous contrat (Contract Research Organization, CRO) proposant des services complets à l’échelle mondiale et collaborant avec des laboratoires de biotechnologie pour accélérer la mise au point de traitements avancés et novateurs à chaque phase, vient de signer un protocole d’accord avec New Zealand Clinical Research (NZCR).

La directrice principale de la stratégie thérapeutique chez Novotech, le Dr Shawnna Barrett, aux côtés de Lainie Mulvanny, directrice principale du développement commercial, est sur le point d’annoncer le protocole d’accord lors de la 4e conférence annuelle sur le développement des thérapies et médicaments psychédéliques à Boston, Massachusetts, les 23 et 24 mai 2024.

Le NZCR, qui possède 4 unités en Nouvelle-Zélande, est un centre de recherche en phase initiale de premier plan qui dispose d’une expérience solide dans la conduite d’études sur les psychédéliques.

Novotech a déjà collaboré avec NZCR dans le cadre de plusieurs études sur les psychédéliques. Ce partenariat témoigne encore davantage de la détermination de Novotech à faire office de précurseur dans le domaine de la recherche sur les médicaments psychédéliques.

Depuis des décennies, Novotech crée des liens avec des centres de recherche clinique spécialisés dans le monde entier, afin de garantir à ses clients un accès prioritaire à des centres et équipes cliniques parmi les plus expérimentés.

Le marché mondial des médicaments psychédéliques était estimé à 5,50 milliards USD en 2023 et devrait augmenter de 13 % entre 2024 et 2030, ce qui devrait représenter des recettes de près de 12,94 milliards USD.

Les médicaments psychédéliques se divisent en trois catégories principales :

les produits pharmaceutiques dissociatifs comme la phencyclidine (PCP)



les empathogènes comme la 3,4-méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA ; ecstasy)

les médicaments sérotoninergiques tels que l’acide lysergique diéthylamide (LSD)



Les principaux médicaments étudiés dans le cadre d’essais sont la psilocybine, le LSD, le chlorhydrate de kétamine et la mébufoténine.

Une revue par Novotech des applications dans le cadre des recherches actuelles a révélé que les troubles du SNC constituent le principal domaine thérapeutique dans les essais internationaux portant sur les médicaments psychédéliques. Les indications principales sont la dépression, les troubles anxieux, la douleur et la toxicomanie.

« Ce protocole d’accord est synonyme de la poursuite de notre collaboration avec le NZCR pour soutenir les laboratoires de biotechnologies clients de Novotech dans l’élaboration de traitements psychédéliques. Grâce à sa grande expérience et à son expertise dans la conduite d’essais cliniques, ainsi qu’à son équipe passionnée de psychiatres très investis dans ce domaine, le NZCR est un partenaire de recherche idéal dans l’exploration du potentiel thérapeutique des psychédéliques. Avec le NZCR, nous cherchons à approfondir les connaissances, à générer des progrès significatifs et, à terme, à influer positivement sur la vie des patients » a déclaré le Dr Barrett.

Le Dr Christian Schwabe, PDG du NZCR, déclare : « Le NZCR entretient une relation étroite et de longue date avec Novotech. Nous avons collaboré avec succès dans le cadre d’essais précédents portant sur des médicaments psychédéliques. Nous sommes ravis des perspectives qu’ouvre ce protocole d’accord tandis que nous poursuivons nos recherches dans ce domaine thérapeutique. »

Les recherches de Novotech ont révélé qu’entre 2019 et 2023, près de 75 essais portant sur les médicaments psychédéliques ont débuté et se sont poursuivis. Les essais se déroulent en Europe et en Amérique du Nord pour la majeure partie, représentant respectivement une part de 39 % et 38 %. La région Asie-Pacifique arrive en troisième position, avec une part de 20 %, tandis que les régions du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Amérique du Sud et centrale représentent collectivement une part de 3 %.

Le nombre d’essais portant sur des médicaments psychédéliques a plus que quadruplé entre 2021 et 2023.

Lors de l’analyse des essais en fonction des phases, les données ont démontré que la phase II domine et représente 37 essais. La phase I et la phase III viennent ensuite, chacune comptabilisant 11 essais. De plus, 4 essais de phase I/II, ainsi que 2 essais auprès de volontaires sains ont été réalisés. L’importance que représentent les essais de phase II suggère que l’objectif principal était l’évaluation de l’efficacité et de la posologie des médicaments psychédéliques pour la période 2019 à 2023.

Le NZCR a été créé en 2020 suite à la fusion d’Auckland Clinical Studies (ACS) et de Christchurch Clinical Studies Trust (CCST). Il s’agit du principal prestataire de recherche clinique en phase précoce en Nouvelle-Zélande. En 2023, le NZCR a acquis Optimal Clinical Trials, une entreprise spécialisée dans les essais cliniques de phase avancée afin de former le groupe NZCR. Avec son expérience solide, le groupe NZCR contribue à plus de 850 essais impliquant plus de 20 000 participants.

Avec des centres de recherche de renommée mondiale dirigés par des médecins et six unités situées à Auckland, Christchurch, Wellington et Hamilton, le groupe NZCR mène des recherches cliniques complexes en plusieurs phases auprès de participants et populations de patients sains.

À propos de Novotech Novotech-CRO.com

Fondée en 1997, Novotech est un organisme de recherche sous contrat (CRO) proposant des services complets à l’échelle mondiale et collaborant avec des laboratoires de biotechnologie pour accélérer la mise au point de traitements avancés et novateurs, à chaque phase

Reconnue pour ses contributions majeures, Novotech a reçu de nombreux prix prestigieux, notamment le « CRO Leadership Award 2023 », l’« Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2023 » et l’« Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award » depuis 2006.

La Société propose une gamme complète de services, notamment des laboratoires, des installations de phase I, des conseils en matière de développement de médicaments et une expertise réglementaire. Elle a mené à bien plus de 5 000 projets cliniques, notamment des essais cliniques de phase I à phase IV et des études de bioéquivalence. Avec une présence dans 34 bureaux et une équipe dédiée de plus de 3 000 professionnels dans le monde entier, Novotech est un partenaire intégral et stratégique de confiance.