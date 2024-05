Exterro accueille Paul Whitehouse au poste de Channel Manager (Responsable des partenariats) de la criminalistique numérique pour la région Europe

LONDRES, 24 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, le principal fournisseur de solutions logicielles de gestion des risques liés aux données, est fier d’annoncer la nomination de Paul Whitehouse au poste de Channel Manager de la criminalistique numérique pour la région Europe. Paul jouit d’une expérience considérable dans le domaine de par sa carrière prestigieuse au service de l’application de la loi, où il a officié en tant qu’enquêteur sur les médias numériques et officier de police à Hampshire & Isle of Wight Constabulary.



De par ses attributions au sein d’Exterro, Paul sera le fer de lance des programmes de criminalistique numérique de la société en Europe, mettant à profit son expertise dans les enquêtes sur les médias numériques pour renforcer la présence et l’offre d’Exterro dans la région. En mettant l’accent sur le soutien aux enquêtes criminelles majeures, aux opérations et aux enquêtes proactives/réactives, Paul a perfectionné ses compétences en naviguant dans des paysages numériques complexes afin de recueillir des renseignements essentiels.

« Nous sommes ravis d’accueillir Paul Whitehouse au sein de la famille Exterro », a déclaré Garreth Scott, responsable mondial de la criminalistique numérique et de la réponse aux incidents chez Exterro. « Sa grande expertise en matière d’application de la loi et de criminalistique numérique contribuera à l’enrichissement considérable de notre équipe. En intégrant Paul dans notre équipe de distribution mondiale et en consacrant ses efforts à nos opérations de distribution européennes pour la criminalistique numérique, nous affirmons notre engagement envers nos partenaires. Chez Exterro, nous reconnaissons l’importance primordiale de nos partenaires et adoptons une approche « Channel First » (« Les partenaires avant tout »), en travaillant en collaboration pour proposer des solutions exceptionnelles à nos clients à travers tout le continent. L’arrivée de Paul renforce notre capacité collective à soutenir et à responsabiliser notre communauté de partenaires en pleine croissance, favorisant ainsi un succès mutuel. »

Au cours de sa carrière, Paul a notamment dirigé une équipe d’enquêteurs numériques, collaboré avec des officiers supérieurs pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies numériques, et mené avec succès de nombreuses enquêtes de grande envergure devant les tribunaux. Son souci d’excellence et sa passion pour l’utilisation de la technologie au service des enquêtes sont en parfaite adéquation avec la mission d’Exterro, qui consiste à aider les équipes juridiques et les équipes d’enquête du monde entier.

« Je suis ravi de me joindre à Exterro et de contribuer à la mission de la société, qui est de fournir des solutions de pointe à l’industrie de la criminalistique numérique », a déclaré Paul Whitehouse. « Mon expérience dans le domaine de l’application de la loi m’a permis de bien comprendre les défis auxquels sont confrontés les enquêteurs, et je suis impatient de tirer parti de la technologie d’Exterro pour relever ces défis et obtenir des résultats positifs pour nos clients et notre communauté de partenaires. »

Garreth Scott, responsable mondial de la DFIR (Réponse aux incidents et enquête numérique) chez Exterro, a souligné l’importance de l’impact de FTK en déclarant : « FTK dote les enquêteurs des outils dont ils ont besoin pour relever les défis d’aujourd’hui. Le moteur de traitement fiable et évolutif de FTK permet aux enquêteurs de disposer de plus de preuves en moins de temps, ce qui leur permet d’approfondir leurs données et de résoudre les affaires plus rapidement. Il ne s’agit pas seulement d’innovation, mais d’autonomisation. »

Paul est titulaire d’une licence en communication et études des médias de l’université de Lincoln, où il s’est spécialisé dans la production audio. Son expérience en tant que producteur radio et chef de rubrique à SirenFM souligne sa créativité et sa capacité à sortir des sentiers battus, une qualité qui profitera sans aucun doute à Exterro et à sa communauté de clients et de partenaires. En dehors du travail, Paul est un père de famille dévoué et aime passer du temps avec sa femme et ses fils. Il est également un grand amateur de sport, avec une passion particulière pour le football américain et le club de football West Bromwich Albion.

Exterro permet aux forces de l’ordre d’obtenir de meilleurs résultats en matière de droit, de réglementation et d’enquêtes, de réaliser des économies et de réduire l’impact des menaces en gérant les risques liés aux données. Son logiciel de gestion des risques liés aux données constitue la seule plateforme complète qui associe le processus d’investigation au niveau des données, l’automatisation, l’optimisation des processus et l’IA responsable afin de mettre en lumière et de contrôler les interconnexions complexes entre la confidentialité, les opérations juridiques, les enquêtes numériques, la réponse en matière de cybersécurité, la conformité et la gestion des informations. Le logiciel d’investigation numérique d’Exterro, FTK Forensic Toolkit, est une solution de pointe pour les organisations des secteurs privé et public depuis trois décennies. Aux quatre coins du monde, des milliers d’équipes d’entreprises, de cabinets d’avocats, de fournisseurs de services d’infogérance, de gouvernements et d’organismes chargés de l’application de la loi font confiance à Exterro pour gérer leurs risques et obtenir des résultats fructueux à moindre coût. Pour plus d’informations, consultez le site www.exterro.com .

