Ontex lanceert Stop&Lock Anti-Leak-technologie voor meer comfort en bescherming van baby's

Aalst, België, 24 mei 2024 – Ontex Group NV [EURONEXT: ONTEX], een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van oplossingen voor persoonlijke verzorging, kondigt met trots de introductie aan van zijn innovatieve Stop&Lock Anti-Leak-technologie in babyverzorging. De innovatie van Ontex omvat de introductie van voor- en achterbarrières in babyluiers die Ontex produceert voor retailpartners, in de maten voor pasgeborenen en jongste baby’s.

De Stop&Lock Anti-Leak-technologie van Ontex is met succes geïntroduceerd in bepaalde babyluiers in Noord-Amerika en zal in juni worden gelanceerd bij een grote Europese retailer. Samen met beschermrandjes rond de beentjes biedt Stop&Lock Anti-Leak-technologie 360-graden bescherming tegen lekkage om 'poo-namis' (grote lekken) in te dammen, een veelvoorkomend probleem bij pasgeborenen die worden gevoed met moedermelk of flesvoeding. Dit verhoogt het comfort van de baby en verlicht de zorgen van ouders over grote lekken, een belangrijke motivator voor de consument volgens onderzoek.

Een paneltest uit 20241 in Europa geeft aan dat 20% van de ondervraagde ouders zich zorgen maakte over deze aanzienlijke luierlekken, waarbij velen meldden dat lekken uitstapjes verstoren, evenals de slaap en het spel van hun baby. Als reactie hierop zorgen de voor- en achterbarrières van Ontex voor 4-zijdige lekbescherming tegen zowel urine als vloeibare ontlasting. Deze functie van de Ontex Stop&Lock Anti-Leak-technologie is ontworpen om de noodzaak van frequente en volledige outfitwisselingen als gevolg van lekkage-incidenten aanzienlijk te verminderen.

Annick De Poorter, Chief Innovation & Sustainability Officer bij Ontex: "Ik ben er trots op dat we het dagelijkse leven van ouders gemakkelijker maken met technologie die tegelijkertijd nuttig is en betaalbaar blijft. Ik ben ervan overtuigd dat onze retailpartners dit zullen waarderen, wat ons dichter bij onze strategische visie brengt om hun toonaangevende partner te zijn in Europa en Noord-Amerika."

Voor meer informatie over Ontex en zijn producten, ga naar ontex.com .







1 Panel test op thuisgebruik (sequential monadic) met 100 babyjongens en -meisjes, georganiseerd door IPI in Duitsland, januari 2024 – maart 2024.





