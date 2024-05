EXEL Industries : résultats semestriels 2023–2024

Résultats semestriels 2023–2024



Progression de l’EBITDA malgré des ventes stables

Au premier semestre 2023–2024, EXEL Industries réalise un chiffre d’affaires de 492,7 millions d’euros , en hausse de 2,0 % .

, . Le Groupe maintient de bons niveaux de profitabilité avec un EBITDA récurrent semestriel en croissance , à 30,5 millions d’euros , et une marge de 6,2 % .

, , et une . Le résultat net est stable à 4,7 millions d’euros .

. La dette nette s’est dégradée ce semestre, suivant la saisonnalité habituelle des activités du Groupe. Mais EXEL Industries continue de faire du désendettement et du cash-flow sa priorité.

Résultats semestriels

(octobre 2023–mars 2024) 2022–2023

(millions d’euros) 2023–2024

(millions d’euros) CHIFFRE D’AFFAIRES



483,1 492,7 EBITDA RÉCURRENT*



29,0 30,5 % du chiffre d’affaires



6,0 % 6,2 % RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT



15,8 16,0 % du chiffre d’affaires 3,3 % 3,3 % Éléments exceptionnels 0,1 - 1,5 Résultat financier - 8,3 - 6,4 Impôt et mises en équivalence - 3,4 - 3,4 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 4,2 4,7 % du chiffre d’affaires 0,9 % 0,9 % ENDETTEMENT FINANCIER NET - 176,4 - 212,7

*EBITDA récurrent = résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements des immobilisations + variation des provisions (hors provision sur actif circulant) + résultat des sociétés mises en équivalence

Chiffre d’affaires semestriel

2023–2024

Le chiffre d’affaires semestriel 2023–2024, de 492,7 millions d’euros, est en hausse de 2,0 %. À périmètre et taux de change constants, la croissance d’EXEL Industries ressort à + 2,9 %. La baisse des volumes dans l’Arrachage de betteraves et les Loisirs a été plus que compensée par le dynamisme soutenu de la Pulvérisation industrielle et de la Pulvérisation agricole.

Résultats financiers semestriels

2023–2024

L’EBITDA récurrent est en progression de 5 % à 30,5 millions d’euros – soit 6,2 % du chiffre d’affaires Groupe, contre 6,0 % en 2022–2023, malgré l’application de la norme IFRS 16, obligeant à amortir le solde des loyers futurs des baux en cours.

Au 31 mars 2024, le résultat net s’établit à 4,7 millions d’euros, contre 4,2 millions d’euros en 2022–2023.

Bilan

au 31 mars 2024

L’endettement financier net (EFN) ressort à 212,7 millions d’euros au 31 mars 2024, contre 176,4 millions d’euros au premier semestre de l’année dernière. Cette hausse, plus importante qu’attendue, reste toutefois conforme à la saisonnalité des activités du Groupe. Elle s’explique essentiellement par deux facteurs :

L’augmentation trop conséquente des stocks, dont la réduction est en cours ; Les travaux de construction de la nouvelle usine de Sames à Stains, en France.



Néanmoins, EXEL Industries dispose de lignes de financement récemment renouvelées, largement suffisantes pour subvenir à ses besoins.

Processus d’audit

Le Comité d’audit du Groupe s’est tenu le 22 mai 2024.

Le Conseil d’administration s’est réuni le 23 mai 2024 et a arrêté les comptes semestriels d’EXEL Industries au 31 mars 2024.

Les procédures de certification des comptes semestriels ont été effectuées et un rapport sans réserve est en cours d’émission par les commissaires aux comptes du Groupe.

Perspectives 2024

PULVÉRISATION AGRICOLE Après une hausse, puis une baisse des cours de matières premières agricoles, ces dernières se stabilisent, montrant même des signes de léger rebond début mai, ce qui est encourageant pour l’envie des agriculteurs à réinvestir.



ARRACHAGE DE BETTERAVES Le maintien des cours du sucre à des niveaux élevés devrait continuer de soutenir la rémunération des agriculteurs, pour leur production de betteraves, et à leur donner de la visibilité.

LOISIRS Au vu des conditions climatiques peu favorables, la saison 2024 dans le Jardin s’annonce tardive. Mais les dernières nouveautés des marques du Groupe sont bien accueillies et ont été récompensées dans des salons spécialisés. Dans le Nautique, le lancement du nouveau Wauquiez 55, prévu pour la fin de l’année 2024, devrait avoir un impact positif dans l’année qui suivra.



INDUSTRIE L’activité Pulvérisation industrielle dispose d’une bonne visibilité du carnet de commandes sur le reste de l’exercice 2023–2024.







Daniel Tragus, Directeur général du groupe EXEL Industries

« EXEL Industries réalise un premier semestre solide, avec des niveaux de marges opérationnelles satisfaisants. Néanmoins, depuis plusieurs mois, les tendances ressenties dans l’activité agricole nous incitent à rester vigilants. Nous espérons que le printemps pluvieux sera suivi d’un été plus ensoleillé, donnant envie à nouveau de jardiner. Heureusement, l’activité industrielle devrait rester soutenue, grâce à de nombreux projets en cours. La gestion rigoureuse du besoin en fonds de roulement et les efforts menés pour alléger la dette devraient commencer à porter leurs fruits dans les prochains mois. »

Prochains rendez-vous

24 mai 2024 : présentation aux investisseurs

: présentation aux investisseurs 23 juillet 2024 , avant bourse : chiffre d’affaires du 3 e trimestre 2023–2024

, avant bourse : chiffre d’affaires du 3 trimestre 2023–2024 25 octobre 2024 , avant bourse : chiffre d’affaires annuel 2023–2024

, avant bourse : chiffre d’affaires annuel 2023–2024 19 décembre 2024, avant bourse : résultats annuels 2023–2024

À propos d’EXEL Industries

EXEL Industries est un groupe familial français dont l’ambition est de concevoir, fabriquer et commercialiser des biens d’équipement et services associés qui permettent à ses clients de gagner en efficacité, en productivité, ou de contribuer au plaisir de vivre, et d’atteindre leurs objectifs environnementaux et sociétaux.

Porté par une stratégie d’innovation depuis plus de 70 ans, EXEL Industries a fondé son développement sur des idées innovantes afin d’offrir à ses clients des produits uniques, efficaces, compétitifs et faciles à utiliser.

Depuis sa création, le Groupe a connu une croissance interne et externe importante sur chacun de ses marchés, fort d’un actionnariat stable guidé par une stratégie de développement à long terme.

En 2022–2023, EXEL Industries emploie 3 931 employés permanents dans 27 pays sur les 5 continents et son chiffre d’affaires s’élève à 1,1 milliard d’euros.

Euronext Paris, SRD Long only – compartment B (Mid Cap) / indice EnterNext © PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

