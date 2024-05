Investeringsforeningen PFA Invest – prospektopdatering

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest offentliggøres dags dato.

Der er fore­taget følgende væsentlige opdateringer i prospektet:

Prospektet er opdateret, således at det afspejler foreningens nye setup fra den 24. maj 2024, hvor administrationen varetages af BI Management A/S, og porteføljeplejen varetages af BI Asset Manage­ment Fondsmæglerselselskab A/S for 9 af afdelingerne og af Jyske Bank A/S for afdelingen Danske Aktier. Foreningens skifte af market maker, bevisudsteder og ejerbogsfører er ligeledes afspejlet i pro­spektet.

Afdelingerne Indeks High Yield Obligationer under afvikling og Indeks Investment Grade Obligationer under afvikling er taget ud af prospektet, da der er udarbejdet selvstændigt prospekt for disse to afde­linger.

Afsnittet om ”ESG/bæredygtigheds-kategorisering” er blevet opdateret under hver af afdelingerne.

Afdelingen Indeks Mellemlange Obligationer skifter ESG/bæredygtighedskategorisering til artikel 8 i Disclosure-forordningen (SFDR).

For afdelingerne Kreditobligationer, Globale Aktier, Balance AA, Balance A, Balance B, Balance A Akkumulerende, Balance C og Balance C Akkumulerende er afsnittet ”Investeringsfilosofi” under de respektive afdelinger blevet opdateret.

For afdelingen Danske Aktier er afdelingens nye benchmark pr. 24. maj 2024 blevet indsat.

For afdelingen Globale Aktier er antallet af aktier i porteføljen justeret fra 40-120 aktier til 150-300 aktier.

Indsættelse af opdaterede emissions- og indløsningssatser.

Afsnittet ”Ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab (Responsible Investments)” er blevet opdateret.

Afsnittet ”Markedsføring og salg” er blevet opdateret.

Der er endvidere foretaget en række tilpasninger og præciseringer uden væsentlig materiel betydning.

Prospektets bilag vedr. bæredygtighedsrelaterede oplysninger er blevet gennemgående opdateret.

Endvidere oplyses, at investeringsstrategien for afdeling Kreditobligationer ændres pr. 1. juni 2024, hvorfra afdelingen primært investerer i kreditobligationer udstedt i euro. Afdelingen ændrer i samme forbindelse benchmark. Opdateret prospekt, der afspejler ændringerne, forventes at blive offent­liggjort den 1. juni 2024.

Prospektet er vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse og kan endvidere downloades på bankinvest.dk/pfainvest, eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, tlf. 77 30 90 00.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Martin Fjordlund Smidt på tlf. 77 30 90 00.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt

Direktør

Vedhæftet fil