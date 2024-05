CANNES, France, 24 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Département de la promotion du commerce international (DITP) du ministère du Commerce du gouvernement royal thaïlandais a accueilli le prestigieux gala « Thai Night: Where Films Come Alive » (La Thaïlande, source de vie des films) le 18 mai 2024. L’événement a eu lieu à l’emblématique Carlton Cannes, situé au cœur du célèbre Festival de Cannes.

Présidée par Son Altesse Royale la Princesse Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi, la « Thai Night » a su mettre en lumière la croissance exponentielle de l’industrie cinématographique thaïlandaise au cours des dernières années et a permis aux réalisateurs thaïlandais de présenter leurs œuvres, de créer des liens et de développer des canaux commerciaux efficaces autour du thème « Inspiring Thailand » (La Thaïlande, source d’inspiration).

Au cours de l’année écoulée, l’industrie cinématographique thaïlandaise a connu un succès retentissant en termes de revenus et de popularité, tant au niveau national qu’à l’étranger. Ce succès est particulièrement évident dans les films d’horreur, les séries dramatiques et les contenus LGBTQ+, qui se targuent d’une variété d’histoires et de formats de présentation, et d’une grande qualité de production. La « Thai Night » 2024 de Cannes a réuni plus de 300 personnalités des communautés cinématographiques internationales, notamment des acheteurs, des réalisateurs, des investisseurs, des propriétaires de plateformes, des acteurs, des célébrités et des représentants des médias des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, du Japon, du Canada et de plus de dix autres pays.

À cette occasion, SAR la Princesse Ubolratana a adressé une invitation chaleureuse à tous les cinéastes et créateurs, les invitant à découvrir les multiples facettes de l’éclat de la Thaïlande dans ses quatre aspects, y compris les talents, les lieux de tournage, les productions et les post-productions. Organisée par le ministère du Commerce, la « Thai Night » a servi de plateforme dynamique pour présenter tout le potentiel du cinéma thaïlandais dans d’importants festivals du film à travers le monde, tels que l’American Film Market à Los Angeles (États-Unis), le Hong Kong International Film & TV Market à Hong Kong (République populaire de Chine) et le Festival du film de Cannes (France). Outre la promotion et l’élargissement du réseau d’entreprises de divertissement des entrepreneurs thaïlandais, l’événement a également permis de présenter tout l’éventail de savoir-faire du pays dans bien d’autres domaines, tels que la nourriture thaïlandaise authentique et les boissons à base de plantes, les spectacles captivants inspirés par une histoire de longue date et un riche patrimoine culturel, ainsi que les politiques visant à encourager l’industrie cinématographique thaïlandaise et le tournage des films étrangers en Thaïlande.

Au-delà du gala, la Thaïlande participe activement au Festival de Cannes par l’intermédiaire des stands du Pavillon thaïlandais au Marché du Film qui présentent les productions cinématographiques thaïlandaises et mettent en relation les cinéastes et les prestataires de services thaïlandais avec des partenaires internationaux.

