Favoriser les liens sociaux dans les milieux de travail virtuels

OTTAWA, 24 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans la foulée de l’adoption massive du télétravail et des modalités de travail hybrides, les liens sociaux comptent parmi les principales préoccupations des employeurs canadiens. C’est ce que révèle une nouvelle étude du Conference Board du Canada.



« Étant donné les profondes répercussions de la solitude sur la santé et le bien-être, les organisations doivent être proactives et mettre en œuvre des stratégies qui facilitent l’établissement de liens sociaux dans les milieux de travail en ligne, affirme Leah Ringwald, directrice associée de l’équipe du Capital humain au Conference Board du Canada. Les employeurs manquent d’information quant aux pratiques exemplaires en ce domaine, ce qui souligne l’importance de mieux saisir les nuances dans notre compréhension des liens sociaux au sein de milieux de travail en pleine évolution. »

De longue date, les lieux de travail ont permis aux personnes de satisfaire leur besoin intrinsèque d’appartenance et de connexion sociale. Cependant, l’adoption généralisée des modalités de travail en ligne, accélérée par la pandémie, transforme la façon dont les employés établissent des liens. Les organisations doivent désormais relever le défi d’une gestion efficace des liens sociaux au sein des milieux de travail d’aujourd’hui, où il n’est plus possible de compter sur la proximité physique pour garantir l’émergence de relations interpersonnelles.

Selon une enquête menée auprès d’organisations canadiennes, 83,1 % des employeurs s’inquiètent de la perte de relations humaines et d’interactions au travail. La majorité des répondants craignent en outre que les employés se sentent déconnectés lorsqu’ils travaillent en ligne, et 77,5 % se disent préoccupés par le risque que les employés en télétravail se sentent déconnectés ou seuls en dehors des heures de travail.

Face à ces préoccupations, les organisations adoptent des mesures visant à répondre aux besoins sociaux des employés. Les stratégies les plus répandues pour favoriser la création de liens sociaux consistent à encourager les dirigeants à faire des contrôles réguliers, à promouvoir la proximité physique en créant des chevauchements dans les journées travaillées en personne. Cependant, une charge de travail excessive et la nécessité d’accommoder des travailleurs dont les modalités de travail diffèrent constituent un véritable obstacle à l’établissement de liens sociaux. En outre, de nombreuses organisations ne disposent pas de données robustes pour évaluer l’efficacité de ces stratégies.

Bien que les organisations disposent de ressources limitées pour stimuler les liens sociaux et réduire l’isolement et la solitude, elles peuvent toutefois s’appuyer sur un certain nombre de lignes directrices fondamentales, comme : consulter les employés avant de concevoir des initiatives, réévaluer les politiques et les procédures sous l’angle des interactions sociales, et reconnaître qu’il est crucial de promouvoir l’équilibre travail-famille auprès des employés.

Le constat est clair : les liens sociaux dans les milieux de travail virtuels comptent parmi les principales préoccupations des employeurs. À l’avenir, le défi consistera à mettre en œuvre des pratiques efficaces afin d’atténuer l’isolement des travailleurs et de favoriser leur bien-être au travail.

