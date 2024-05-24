AIXI 損失提示：業界頂尖的投資者權益律師事務所 ROSEN 建議 Xiao-I Corporation 投資者諮詢證券集體訴訟調查 - AIXI

紐約, May 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 繼續代表 Xiao-I Corporation (NASDAQ: AIXI) 的股東調查潛在證券索賠。該事件源於對 Xiao-I Corporation 可能向投資大眾發佈了嚴重誤導性商務資訊的指控。

影響：倘若您曾購買 Xiao-I Corporation 的證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排而無需支付任何自付費用或訟費。Rosen Law Firm 正準備發起集體訴訟，期望為投資者討回損失。

下一步行動：如欲加入集體訴訟行動，請瀏覽 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=25023 或致電免費電話 866-767-3653 或發送電郵至 case@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

案件詳情：2023 年 8 月 10 日，Xiao-I Corporation 向美國證券交易委員會提交了截至 2022 年 12 月 31 日的經修訂年度報告（表格 10-K/A）。在該經修訂年度報告中，Xiao-I 披露「如果將來中華人民共和國的法律法規或寧波銀行內部控制政策有任何變更，則公司附屬公司[Zhizhen Artificial Technology (Shanghai) Company Limited]可能會受到限制，無法將海外資金轉移至其在寧波銀行的資本賬戶。」

受此消息影響，Xiao-I 的美國存託股份（「ADS」）價格於 2023 年 8 月 11 日每股下跌 $0.93 美元，或跌幅為 11.6％，以每股 ADS $7.11 美元收市。

為何選擇 ROSEN LAW：我們建議投資者選擇在起主導作用方面有成功業績紀錄的合資格法律顧問。通常，發佈通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律師事務所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數以億計美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 $4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多位律師曾獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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