Groupe Casino : Décision relative à la demande de FRH et de Casino visant à obtenir une extension en vertu de la Loi néerlandaise de supervision financière

Décision relative à la demande de FRH et de Casino visant à

obtenir une extension en vertu de la Loi néerlandaise

de supervision financière

Paris, 24 mai 2024

Casino Guichard-Perrachon S.A. (« Casino » ; Euronext Paris : CO ; ISIN : FR0000125585) informe comme suit : également au nom de France Retail Holdings S.à r.l. (une entité ultimement contrôlée par M. Daniel Křetínský) (« FRH »), il est annoncé aujourd’hui que FRH et Casino ont obtenu un jugement de la Chambre des entreprises de la Cour d'appel d'Amsterdam, Pays-Bas, accordant une extension supplémentaire de trente jours en vertu de l'article 5:72(2) de la Loi néerlandaise de supervision financière (Wet op het financieel toezicht, « FMSA ») de la période prévue à l'article 5:72(1) FMSA. En conséquence, la période prévue à l'article 5:72(1) FMSA est prolongée de trente jours à compter du 27 mai 2024. A cet égard, il est également fait référence aux communiqués de presse du 29 avril 2024 et du 7 mai 2024.

Ce communiqué est uniquement à des fins d'information conformément aux lois et réglementations actuellement applicables, et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat des valeurs mobilières décrites ici, ni ne doit entraîner la vente de ces valeurs mobilières dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction.



