Guerbet : Hugues Lecat nommé Président du Conseil d’administration de Guerbet.

Hugues Lecat nommé Président du Conseil d’administration de Guerbet

Villepinte, le 24 mai 2024 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, annonce la nomination de Hugues Lecat en qualité de Président du Conseil d’administration, conformément au calendrier précédemment annoncé (communiqué de presse du 20 mars 2024).

Suite à l’approbation de sa nomination en tant qu’administrateur1 par l’assemblée générale, réunie ce jour au siège, le Conseil d’administration de Guerbet a décidé à l’unanimité de nommer Hugues Lecat en qualité de Président du Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des nominations et rémunérations. Cette double nomination a mis fin, avec effet immédiat, aux fonctions de censeur qu’il occupait depuis le 20 mars 2024.

Monsieur Didier Izabel reste administrateur et Président du Comité d’audit jusqu’à l’échéance de son mandat en 2026.

« Je tiens à remercier l’ensemble des actionnaires et des membres du Conseil d’administration de Guerbet, dont Didier Izabel, de la confiance qu’ils m’accordent. Je suis particulièrement enthousiaste de me voir confier ce rôle à l’heure où le Groupe est engagé dans une accélération stratégique sur plusieurs fronts, qui se traduit notamment par le renforcement de son leadership en IRM et la mise sur le marché de solutions très innovantes en Intelligence Artificielle. Une accélération à laquelle je vais m’efforcer de contribuer en mettant au service de Guerbet mon expertise et ma profonde passion pour l’industrie de la santé », déclare Hugues Lecat.





Hugues Lecat est diplômé de l’école de commerce NEOMA de Rouen et titulaire d’un MBA de l’INSEAD. Il a commencé sa carrière dans le secteur pharmaceutique chez Medtronic France au milieu des années 1990, où il a rapidement démontré son sens du développement commercial et de la gestion financière. En 1999, Hugues est passé aux opérations commerciales d'Aventis Pharma France, où il a occupé le poste de directeur financier pendant quatre ans. Hugues a ensuite occupé plusieurs postes de direction générale, notamment PDG de Théraplix, filiale d’Aventis Pharma spécialisée dans le traitement de la douleur et les produits OTC, puis PDG de Sanofi-Aventis OTC. En 2009, Hugues a pris la direction de Cooper Consumer Health, avant de rejoindre Ethypharm en 2010. En tant que Président-Directeur Général, Hugues a transformé la société Ethypharm, originellement centrée sur le développement galénique, en un groupe pharmaceutique international focalisé sur le Système Nerveux Central et les produits injectables pour l’hôpital. Il en est devenu, depuis 2019, Président du conseil de surveillance. Hugues a également été membre du conseil d’administration de NOVASEP pour le compte de BPI entre 2012 et 2017.

Le Conseil d’administration de Guerbet est désormais composé de 12 membres :

Hugues Lecat, Président du Conseil, Administrateur indépendant*

Pascale Auger, Administrateur indépendant*

Carine Dagommer, Administrateur

Marie De La Simone, Administrateur salarié

Mark Fouquet, Administrateur

Eric Guerbet, Administrateur

Didier Izabel, Administrateur indépendant*

Céline Lamort, Administrateur

Nicolas Louvet, Administrateur

Claire Massiot-Jouault, Administrateur

Marc Massiot, Administrateur

Jean-Sébastien Raynaud, Administrateur salarié

*Ces 3 administrateurs peuvent être qualifiés de membre indépendant au regard des critères du Code Afep-Medef

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2024

25 juillet 2024 après Bourse

À propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’être. Nous sommes un leader mondial de l’imagerie médicale, proposant une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et IA pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionniers depuis 97 ans dans le domaine des produits de contraste, avec plus de 2 920 collaborateurs dans le monde, nous ne cessons d’innover et consacrons 10 % de notre chiffre d’affaires à la Recherche & Développement dans cinq centres en France, aux États-Unis et en Israël. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé un chiffre d’affaires de 786 millions d’euros en 2023. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com.

1 En remplacement de Monsieur Thibault Viort, dont le mandat est arrivé à échéance.





Contacts :

Guerbet

Jérôme Estampes, Directeur Administratif et Financier + 33.1.45.91.50.00 / jerome.estampes@guerbet.com

Christine Allard, Directrice des Affaires Publiques et Communication : +33.6.30.11.57.82 / christine.allard@guerbet.com

Seitosei.Actifin

Marianne Py, Communication financière + 33.1.80.48.25.31 / marianne.py@seitosei-actifin.com

Jennifer Jullia, Presse +33.1.56.88.11.19 / jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

