Le Directoire approuve la nomination de Monsieur Stéphane TRIBOULEY à la tête du Conseil de surveillance de NEOLIFE

NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF), acteur majeur des éco-matériaux issus des technologies vertes et reconnu pour son innovation en solutions constructives durables, a annoncé en date du 18 avril 2024, un changement de gouvernance à la tête du Conseil de surveillance.



Monsieur Stéphane TRIBOULEY a été élu à l’unanimité Président du Conseil de surveillance par ses membres.

Le Directoire de Neolife approuve et soutient cette nomination qui est pertinente dans le cadre de la stratégie de développement de la société pour les années à venir.

Monsieur Stéphane TRIBOULEY est Président du Groupe SAB, qu’il a fondé en 2007. Le groupe SAB, spécialisé en plasturgie (en extrusion et injection) est aujourd’hui le leader en France dans ce domaine, avec cinq sites de production situés en région Rhône-Alpes.

Partenaire historique de la société Neolife depuis ses débuts, son Président a acquis une réelle expertise métier, en accompagnant Neolife dans le développement technique de sa matière biosourcée unique et ses produits finis innovants.

Après 12 ans de retour d’expérience et la mise en place d’un écosystème industriel éprouvé et performant, la société Neolife a souhaité s’accompagner d’un homme expérimenté en la personne de Monsieur Stéphane TRIBOULEY avec qui le Directoire partage la même vision stratégique dans la capacité à accompagner et à sécuriser son développement en France et à l’international tout en s’appuyant sur ses fortes compétences industrielles.

Le mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Stéphane TRIBOULEY sera ratifié en Assemblée générale du 21 juin 2024.





Bernard VOISIN – Président du Directoire





INFORMATION

Prochaine communication financière 2024 :

21 juin 2024, Assemblée générale annuelle

Avis de réunion publié au BALO du 17 mai 2024

CONTACT

NEOLIFE®

investors@neolife-solutions.com

