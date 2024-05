Assystem: Assemblée Générale Mixte du 24 mai 2024 - Résultat des votes et dividende au titre de l'exercice 2023

Assemblée Générale Mixte du 24 mai 2024

Résultat des votes et dividende au titre de l’exercice 2023

Paris-La Défense, le 24 mai 2024, 18h00 – L’Assemblée Générale Mixte d’Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 – ASY) s’est réunie ce jour au centre de conférences Etoile Saint Honoré situé au 21-25 rue Balzac, 75008 Paris, sous la présidence de Monsieur Dominique Louis, Président-directeur général.

Le quorum s’est établi à 83,25% et l’Assemblée Générale a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises à l’exception de la quatrième (Approbation des conventions réglementées).

L’Assemblée Générale a notamment :

approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023,

décidé la distribution d’un dividende de 12,50 euros par action au titre de l’exercice 2023 (y inclus l’acompte sur dividende de 7,00 euros par action payé le 5 avril 2024), dont le solde sera payé selon le calendrier suivant : 10 juillet 2024 : date de détachement du dividende (ex-date), 11 juillet 2024 (après bourse) : date d’enregistrement (record date), 12 juillet 2024 : date de versement en numéraire (payment date) et,

sur proposition d’un actionnaire, approuvé un amendement à la quinzième résolution autorisant l’acquisition par la Société de ses propres actions. Le prix unitaire maximum d’achat par action a été relevé à 80 euros (au lieu de 65 euros initialement prévu), le reste de la résolution demeurant inchangé.

Le résultat des votes détaillé est disponible sur le site internet de la Société (www.assystem.com).

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem est une entreprise internationale indépendante avec une mission principale : accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Fort de plus de 55 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d’ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie.

Les 7 500 experts d’Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 12 pays d’implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, Assystem s’engage dans le développement de l’électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l’hydrogène bas-carbone. Le Groupe contribue également à développer les usages de l’électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport.

Plus d'informations sur www.assystem.com

CONTACTS

Malène Korvin - Directrice financière - mkorvin@assystem.com - Tél. : 01 41 25 29 00

Anne-Charlotte Dagorn - Directrice de la communication - acdagorn@assystem.com - Tél. : 06 83 03 70 29

Agnès Villeret - KOMODO - Relation investisseurs - agnes.villeret@agence-komodo.com - Tél : 06 83 28 04 15

